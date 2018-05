«En marche!» Frankreich nutzen, Chancen nutzen

Der Kampf um die französische Präsidentenschaft geht in die heisseste aller Phasen über, sagen die einen. Der spannendste Teil sei bereits um, die anderen. Doch wie könnte man sich als Investor innerhalb des wahrscheinlichen «Macron»-Szenarios positionieren?



Eine mögliche Antwort liefert der Market Update vom Montagmorgen des 24. April 2017. Demnach sollte Macrons wahrscheinlicher Sieg gegenüber Le Pen von den Euro-Aktienmärkten insgesamt positiv begrüsst werden. Die Aussicht auf eine europa-freundliche Wachstumspolitik könnte zum Beispiel als stabile wirtschaftliche Stütze fungieren. Zudem könnte der Euro gegenüber anderen Währungen aufwerten.



Banken der Eurozone, insbesondere französische Banken, dürften als Profiteure der als am wahrscheinlichsten geltenden Macron-Präsidentschaft hervorgehen.

Protect Aktienanleihen in Zeichnung

Basiswert

WKN

Kupon p.a.

Basispreis

Barriere

Zeichnungsfrist

Details

BNP Paribas

VN8SJP

9,50%

100,00%*

85,00%

02.05.2017



AXA

VN81S0

6,50%

100,00%*

85,00%

08.05.2017



Carrefour

VN81S5

5,50%

100,00%*

85,00%

08.05.2017



Danone

VN81S2

3,50%

100,00%*

85,00%

08.05.2017



Sanofi

VN81S4

6,50%

100,00%*

85,00%

08.05.2017



Total

VN81S3

5,50%

100,00%*

85,00%

08.05.2017







Protect Multi Aktienanleihen in Zeichnung

Basiswert

WKN

Kupon p.a.

Basispreis

Barriere

Zeichnungsfrist

Details

Axa, Munich Re

VN81TC

8,00%

100,00%*

80,00%

08.05.2017



BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, Société Générale

VN81TB

10,50%

100,00%*

85,00%

08.05.2017



Royal Dutch Shell, Total

VN81TD

8,50%

100,00%*

85,00%

08.05.2017







* des Schlusskurses des jeweiligen Basiswertes am Emissionstag





Wichtige Risiken:Da sich die Tilgung der Wertpapiere nach der Wertentwicklung mehrerer Basiswerte richtet, ist der Grad der Abhängigkeit der Wertentwicklung der Basiswerte voneinander (sog. Korrelation) wesentlich für die Beurteilung des Risikos, dass mindestens ein Basiswert seine Barriere erreicht. Das Risiko eines Kapitalverlustes ist bei einer Anlage in Protect Multi Aktienanleihen daher höher als bei Aktienanleihen mit nur einem Basiswert.Anleger sollten beachten, dass die Entwicklung der Aktienkurse der o.g. Unternehmen von vielen unternehmerischen, konjunkturellen und ökonomischen Einflussfaktoren abhängig ist, die bei der Bildung einer entsprechenden Marktmeinung berücksichtigt werden sollten. Der Aktienkurs kann sich immer auch anders entwickeln als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können. Zudem sind vergangene Wertentwicklungen und Analystenmeinungen kein Indikator für die Zukunft. Anleger sollten beachten, dass es sich bei Mini Futures um besonders risikoreiche Instrumente der Vermögensanlage handelt.Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Emittenten (Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt am Main) ausgesetzt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Das Produkt unterliegt als Schuldverschreibung keiner Einlagensicherung.

Die Termsheets zu den Produkten stehen für Sie zum Download auf zertifikate.vontobel.com bereit.

Die von Vontobel emittierten Zertifikate, Aktienanleihen und Hebelprodukte können Sie von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr außerbörslich handeln und börslich von 9:00 bis 20:00 Uhr.

Telefon: 00800 93 00 93 00 (gratis)

Telefax: +49 69 69 59 96-290

zertifikate@vontobel.de



Hinweis:

Diese Produktwerbung ist keine Finanzanalyse i.S.d. § 34b WpHG und genügt daher auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegt keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.



Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition in die derivativen Finanzinstrumente verbundenen Risiken, zu erhalten, sollten potentielle Anleger den Basisprospekt lesen, der nebst den Endgültigen Angebotsbedingungen und etwaigen Nachträgen zu dem Basisprospekt auf der Internetseite des Emittenten www.vontobel-zertifikate.de veröffentlicht ist. Darüber hinaus werden der Basisprospekt, etwaige Nachträge zu dem Basisprospekt sowie die Endgültigen Angebotsbedingungen beim Emittenten, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Anleger werden gebeten, die bestehenden Verkaufsbeschränkungen zu beachten. Näheres über Chancen und Risiken einer Anlage in derivative Finanzinstrumente erfahren Sie in der Broschüre "Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen", welche Ihr Anlageberater Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung stellt. Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot und dem Verkauf der derivativen Finanzinstrumente können Gesellschaften der Vontobel-Gruppe direkt oder indirekt Provisionen in unterschiedlicher Höhe an Dritte (z.B. Anlageberater) zahlen. Solche Provisionen sind im Finanzinstrumentspreis enthalten. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage bei Ihrer Vertriebsstelle. Ohne Genehmigung darf diese Produktwerbung nicht vervielfältigt bzw. weiterverbreitet werden.



