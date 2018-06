EnWave schließt weitere wegweisende Abkommen ab

Auch im Juni konnte die Technologiegesellschaft EnWave Corp. (ISIN: CA29410K1084 / TSX-V: ENW) wieder richtungsweisende Fortschritte erzielen. Mit einem nicht unbedeutenden, aber nicht näher genannten australischen Molkereiunternehmen unterzeichneten die Kanadier ein Technologiebewertungs- und Lizenzoptionsabkommen (‚Technology Evaluation and License Option Agreement’ / ‚TELOA’), dem es den Australiern erlaubt, unter Einsatz von EnWaves ‚Radiant Energy Vacuum’ (‚REV™’)–Technologie die Entwicklung verschiedener dehydratisierter hochwertiger Milchbestandteile zu bewerten. Dazu mieten die Australier eine kleine ‚REV™’-Maschine, für vorerst sechs Monate. Während dieser Zeit arbeitet das Innovationsteam der Molkerei eng mit EnWaves erfahrenen Ernährungswissenschaftlern zusammen, um die neuen Produkte schnellstmöglich zu entwickeln.

Mit diesem Vertrag hat EnWave bereits vier ‚TELOAs’ mit australischen Unternehmen unterzeichnet und zwei getrennte kommerzielle Lizenzen an australische Royalty-Partner vergeben. Dazu gehören namhafte Unternehmen wie zum Beispiel Ashgrove Cheese Pty Ltd., welche mittels EnWave-Technologie die hochwertige, langhaltbare Käsesnacklinie namens ‚Amazeballs’ in den Geschäften von IGA, Coles und Woolworths in Australien verkauft. Auch Howe Foods Pty Ltd. entwickelt zurzeit mit EnWaves ‚REV™’-Technologie mehrere Produkte auf Bananenbasis. Beide Unternehmen besitzen bisher je eine kleine kommerzielle ‚REV™’-Maschine.

Aufgrund der sehr erfreulichen ‚Moon Cheese®’-Entwicklung im gesamten nordamerikanischen Kontinent, den EnWaves 100 % Tochtergesellschaft NutraDried Food Company LLC verzeichnet, wird die Gesellschaft ihre Produktionskapazität erweitern und eine zweite 100 kW ‚REV™’-Maschine anschaffen. Um parallel dazu die Produktneuentwicklung sicherzustellen, bestellte NutraDried außerdem noch eine weitere 10 kW ‚REV™’-Maschine, da Innovation weiterhin die treibende Kraft für NutraDrieds Geschäftsaktivitäten sein wird. ‚Moon Cheese®’ ist aktuell schon in vier Geschmacksrichtungen - Mozzarella, Pepper Jack, Cheddar und Gouda - in über 25.000 Verkaufsstellen in den USA und Kanada erhältlich.

Zudem konnte EnWave - https://www.youtube.com/watch?v=AyKTfx_H0Tk&t=251s - ein Technologiebewertungs- und Lizenzoptionsabkommen (‚TELOA’) mit Fresh Business Consulting S.L. unterzeichnen. Fresh Business ist Teil einer diversifizierten Investment- und Beratungsfirma mit Sitz in Spanien. Die Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft reichen bis ins Vereinigte Königreich und Peru. Das ‚TELOA’ gewährt Fresh Business anfangs eine sechsmonatige Frist zur Bewertung der ‚Radiant Energy Vacuum’-Technologie für die Produktion von verschiedenen, nicht näher genannten Nahrungsmittelprodukten, zunächst für den peruanischen Markt. Dazu wird das Unternehmen für die intensive neue Produktentwicklung zunächst eine kleine ‚REV™’-Maschine mieten, die in den nächsten Monaten in Lima installiert werden soll.

Fresh Business hat eine lange Tradition, erfolgreich gemeinsame Partnerschaften aufzubauen und dadurch sein eigenes peruanisches Geschäft mit verschiedenen etablierten Landwirtschaftsbetrieben und Nahrungsmittelherstellern voranzubringen. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz der Unternehmensgruppe bei rund 27 Mio. Euro.

