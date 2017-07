EnWave kooperiert mit Nestlé und schließt weitere Lizenzabkommen ab

Wie der kanadische Nahrungsmittel-Spezialist EnWave (ISIN: CA29410K1084 / TSX-V:ENW) vergangene Woche mitteilte hat man mit Nestec, einer Tochtergesellschaft der Nestlé S.A. aus der Schweiz, den nächsten dicken Fisch an der Angel.

Demnach werden Nestec und EnWave zur Bewertung von EnWaves ‚Radiant Energy Vacuum’-Technologie (‚REV™’) für die Dehydratisierung bestimmter Produkte über einen Zeitraum von vorerst einem Jahr zusammenarbeiten. Im Erfolgsfall gewährt EnWave der Nestlé-Tochtergesellschaft eine Exklusivlizenz. Verständlicherweise gaben die Unternehmen keine weiteren Details zur Zusammenarbeit bekannt.

Ein weiteres Abkommen konnten die Kanadier mit dem US Army Natick Soldier R&D Center der US-Armee abschließen. Gemeinsam will man die bereits vor geraumer Zeit begonnene Entwicklung von phytonährstoffreichen Feldrationen abschließen. Durch die schonende ‚REV™’-Technologie sollen einzigartige Feldrationen kreiert werden, die nicht nur eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Soldaten hervorruft, sondern zudem noch eine geringere Größe, eine verbesserte Qualität und eine höhere Nährstoffstabilität aufweisen. Diese Feldrationen werden in EnWaves Pilotanlage in Vancouver, Kanada, kreiert.

Ziel ist es, die Feldrationen mit einem raschen Rehydratationspotenzial auszustatten und so zu konzipieren, dass sie gut transportierbar und leicht konsumierbar sind. Alle weiteren Details sind wie bei dem Abkommen mit Nestlé streng vertraulich.

Auch nach Australien konnte EnWave expandieren, indem das Unternehmen eine Vereinbarung über Technologieevaluierung und Lizenzoptionen mit einem großen Gewürzhersteller unterzeichnete.

Im Rahmen dieser Vereinbarung darf der namentlich nicht genannte Forschungspartner EnWaves ‚Radiant Energy Vacuum’-Dehydratisierungstechnologie nutzen, um neue Produktanwendungen zu entwickeln und sein gegenwärtiges Produktangebot zu verbessern. Dafür werden ‚REV™’-Maschinen für einen Zeitraum von bis zu neun Monaten in australischen Niederlassungen installiert.

Die Nutzung der patentierten ‚REV™’-Dehydratisierungstechnologie von EnWave bietet bei der Verarbeitung von hochwertigen Gewürzen und Kräutern eindeutige Vorteile. EnWaves ‚REV™’-Technologie führt nachweislich zu einer erheblichen Verbesserung der Retention von natürlichen Geschmacksstoffen, Pigmenten und Nährstoffen bei der Verarbeitung von Gewürzen und Kräutern, was auf diesem wettbewerbsintensiven Markt einen wichtigen Vorteil und eine Produktdifferenzierung darstellt. Für EnWave - http://www.commodity-tv.net/c/mid,1323,Interviews/?v=297291 -) sind Kräuter und Gewürze kein neues Segment, da man darüber bereits zu zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen beigetragen hat. Auch Patente wurden in diesem Bereich schon angemeldet und sogar die ersten Nahrungsmittel erfolgreich entwickelt, die die technologischen Vorteile der ‚REV™’-Trocknung unter Beweis stellen. Alle weiteren Bedingungen dieser Vereinbarung sind ebenfalls streng vertraulich.





