EnWave is back - und zwar stärker denn je!

EnWave startet jetzt richtig durch! Top-Deals und Gewinne zünden nächste Wachstumsstufe!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

gebeutelt von der Pandemiezeit, in der die EnWave Corporation (WKN: A0JMA0 / TSX.V: ENW) wahrlich zu kämpfen hatte, kehrt das Unternehmen nicht nur wieder zur alten Stärke zurück, sondern präsentiert sich stärker denn je! Auch in den schwierigen Zeiten hat sich der spezial-Trocknungsprofi mit seiner patentierten Technik weiterentwickelt und kann nun die Früchte seiner mehr als 10-jährigen harten Arbeit ernten.

Das beweisen die vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal, dass das profitabelste in der Unternehmensgeschichte war! Im besagten Quartal erwirtschaftete EnWave erstmalig einen Nettogewinn und den gleich in Höhe von 670.000,- USD! Eine wahnsinns-Leistung, verglichen mit dem Nettoverlust von fast 1,2 Millionen USD im dritten Quartal 2020! Um 38 % auf nun 36 % konnte auch die Bruttomarge signifikant gesteigert werden!

Quelle: EnWave

Dieser Nettogewinn markiert einen wichtigen Meilenstein für EnWave bei dem Ausrollen seiner ‚REV™‘-Technologie, die sich sowohl in der Lebensmittel- als auch in der Cannabis- und Pharmaindustrie immer mehr Beliebtheit erfreut!

Bei dem selbst entwickelten und patentierten Trocknungsverfahren ‚Radiant Energy Vacuum Technology‘ (‚REV™‘) wird mit Hilfe von Mikrowellen unter sehr hohem Druck im Vakuum den jeweiligen organischen Materialien Wasser entzogen, wobei zeitgleich eine bessere Prozesskontrolle und Qualität gewährleistet wird. Insgesamt hält das Unternehmen in Verbindung mit dieser Technologie 13 Patente, die auch die dafür benötigten Maschinen umfassen!

Absolutes Alleinstellungsmerkmal!

EnWave hat seine ‚REV™‘-Technologie mittlerweile als neue und bessere Dehydrationstechnik in der Lebensmittel- und Biotechnologie etablieren können, da den Kunden das Zusammenspiel von schneller und deutlich günstigerer Gefriertrocknung, bei gleichzeitiger deutlich höherer Produktqualität als bei anderen Luft- oder Sprüh-Trocknungsverfahren gefällt.

Die Strategie von EnWave besteht zum einen darin, gebührenpflichtige kommerzielle Lizenzen für die Nutzung der ‚REV™‘-Technologie an Marktführer und andere Unternehmen zu vergeben, aber auch darin, die eigens hergestellten patentierten Maschinen zu verkaufen.

Derzeit besitzt man weltweit etwa 50 lizenzierte Partner an die man mehr als 50 lizenzpflichtige ‚REV™‘-Maschinen in 20 Ländern verkauft hat. Zusätzlich zu diesen Lizenzen gründete EnWave auch die Firma NutraDried Food Company LLP, um naturreine Käse-Snack-Produkte einschließlich der Marke ‚Moon Cheese®‘ in den USA zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben. Mittlerweile geht das Unternehmen auch zunehmend Fertigungsvereinbarungen für Kunden ein. Sprich Produktherstellung gegen Bezahlung.

Dieser noch recht junge Geschäftszweig bildet die mittlerweile zweite erfolgreiche Umsatzsäule, da man sich gleich Großkunden wie die Pharmariesen AstraZeneca und Merck angeln konnte.

Die kommerzielle ‚REV™‘-Technologie wächst in gleich mehreren großen Marktsegmenten überdurchschnittlich, zu denen Lebensmittel- und Pharma aber auch der legale Cannabis-Bereich gehört. Der weltweite Bedarf an Dehydrationsmaschinen ist riesig, in dem sich EnWave perfekt positioniert hat, um davon einen großen Teil abzubekommen. Da man über die beste Technik und die besten Maschinen am Markt verfügt, sollte eine Positionierung unter den TOP-Marktführern nur eine Frage der Zeit sein. Denn immer mehr Großkunden greifen auf die ‚REV™‘-Technologie zurück! Deshalb laufen die Auftragsbücher quasi über!

Daraus werden wohl noch viel mehr Rekordquartale resultieren! Vor allem, wenn man noch mehr Top-Deals wie mit Lebensmittelherstellern wie zum Beispiel der Dole Worldwide Food & Beverages Group abschließen kann! Mit diesem weiteren hochkarätigen Geschäftspartner werden fortan weitere innovative Ernährungslösungen unter Verwendung von Obst und Gemüse entwickelt, womit ein unglaublich großer Markt angesprochen wird! Ein wahrlich genialer Coup, vor allem für EnWave, wurde da eingetütet!

Die Dole Food & Beverages Group, die sich als ein Geschäftsbereich von Dole Asia Holdings präsentiert, ist weltweit führend in Anbau, Beschaffung, Vertrieb und Vermarktung von Obst und gesunden Snacks.Der Obsthändler hat seinen Hauptsitz in Singapur und verkauft ein komplettes Sortiment an verpacktem, haltbarem Obst, gefrorenem Obst, Trockenfrüchten und Säften. Das Unternehmen konzentriert sich aber bei all seinen Aktivitäten auf vier Säulen der Nachhaltigkeit, die lauten: Wassermanagement, CO2-Fußabdruck, Bodenschutz und Abfallreduzierung!

Die Zusammenarbeit mit EnWave läuft seit Ende 2020. Aber jetzt, so könnte man die Vereinbarung interpretieren, hat man ein erstes Produktionsfertiges Produkt mittels der ‚Radiant Energy Vacuum‘-Technologie kreiert. Die schnelle Trocknungslösung, die die Herstellung innovativer, nahrhafter und praktischer Lebensmittelanwendungen ermöglicht, ist genau der Bereich, der Dole noch im Produkt-Portfolio gefehlt hat!

Um schnellstmöglich die eigene Produktion ans Laufen zu bringen, hat Dole direkt einen Auftrag zum Kauf einer 10 kW ‚REV™‘-Anlage erteilt. Zudem soll auch die interne Produktentwicklung beschleunigt und weitere gezielte Markttests in ausgewählten Regionen durchgeführt werden. Die strategische Partnerschaft mit Dole wird die branchenführende Marke des Unternehmens zusammen mit der patentierten Dehydrationstechnologie von EnWave nutzen, um im Rahmen von Doles ‚Sunshine for all‘-Engagement bessere Snack-Optionen für seinen globalen Kundenstamm anzubieten. Dazu ist zudem ein deutlicher Ausbau der bestehenden Partnerschaft geplant!

Weiterer TOP-Deal!



Obendrein teilte EnWave mit, dass man eine weitere kommerzielle Lizenz mit dem mittlerweile vierten australischen Cannabisunternehmen abgeschlossen hat. Demzufolge wurde mit dem Unternehmen AusCo ein Lizenzvertrag abgeschlossen, der es erlaubt, die ‚REV™‘-Technologie zur Produktion von medizinischen Cannabisprodukten in Australien zu nutzen. Um schnellstmöglich die Eigenproduktion anfahren zu können wurde direkt eine 10 kW ‚REV™‘-Maschine bestellt!

Quelle: EnWave

Um auch medizinische Cannabisprodukte in ‚EU-GMP‘-Qualität für den Export nach Europa und andere Exportmärkte herstellen zu können, wird die Maschine nach dem Standard der Guten Herstellungspraxis (‚GMP‘) gebaut!

Noch mehr Q3-Highlights!

Weitere wesentliche Unternehmenserfolge im dritten Quartal 2021waren:

• Unterzeichnung eines kommerziellen gebührenpflichtigen Lizenzabkommens mit AvoLov LLC (Firmenname „BranchOut“) inklusive Verkauf einer 60 kW ‚REV™‘-Großmaschine, um die Produktion einer Linie von Avocado- und Fruchtprodukten für die Marke „better-for-you“, auszubauen.

• Unterzeichnung eines kommerziellen gebührenpflichtigen Lizenzabkommens mit der Europe Snacks Group, einem europäischen Marktführer in der Herstellung von herzhaften Snacks inklusive Verkauf einer 10 kW ‚REV™‘-Maschine.

• Fertigstellung und Auslieferung einer großen 100 kW ‚REV™‘-Maschine für Patatas Fritas Torres für die lizenzpflichtige kommerzielle Produktion von gesunden Käsesnacks in Spanien.

• Erweiterung der Lizenzierung der EnWave-Technologie für die schnelle Dehydratisierung und Verarbeitung von Cannabis durch eine gebührenpflichtige kommerzielle Lizenz mit Cannaponics PTY Limited (Australien) und Medical Kiwi Limited (Neuseeland). Beide Lizenznehmer reichten Bestellungen für 10 kW ‚GMP-REV™‘-Maschinen ein, die noch in diesem Jahr geliefert werden sollen.

• Installation der 10 kW-Maschine für die US-Armee in der Einrichtung der Bridgford Foods Corporation, um die fortschrittliche Entwicklung von Verpflegung einzuleiten.

• Unterzeichnung eines kommerziellen gebührenpflichtigen Lizenzabkommensmit einem führenden kolumbianischen Molkereiunternehmen und Verkauf einer 10 kW-Maschine zur Installation in Kolumbien, um erste kommerzielle Markterprobungen durchzuführen. Wenn die Marktversuche erfolgreich sind, benötigt das kolumbianische Molkereiunternehmen zusätzliche ‚REV™‘-Maschinen, um eine bedeutsame kommerzielle Produktion zu ermöglichen.

• Abschluss einer strategischen Vertriebs- und Kooperationsvereinbarung mit Elea, einem weltweit führenden Anbieter von Pulsed Electric Field (‚PEF‘)-Technologie. EnWave und Elea beabsichtigen, die Vorteile der Verwendung von ‚PEF‘ und ‚REV™‘ bei der Verarbeitung von Premium-Lebensmittelprodukten zu demonstrieren, und werden zusammenarbeiten, um die Vorteile der Kombination dieser Technologien zu fördern.

• Durchführung umfangreicher Cannabis-Trocknungsversuche mittels dem unternehmenseigenen Terpene ‚Max™‘-Schnelltrocknungsprotokoll und Erhebung empirischer Daten, die sowohl die Qualitäts- als auch die Verarbeitungsvorteile der Technologie von EnWave in der Cannabisindustrie belegen. Ergebnisse aus kontrollierten Studien zeigen, dass mit Terpene ‚Max™‘ getrocknete Cannabisblüten im Durchschnitt 10-20 % mehr Terpene als raum- oder gestellgetrocknete Blüten enthalten und in vielen Fällen einen höheren ‚THC‘ Gehalt als die Kontrollproben enthalten.

• Einstellung von Herrn Brad Lahrman als neuen Chief Executive Officer bei NutraDried und Abschluss der Umstrukturierung des Geschäftsbereichs. Damit ist NutraDried jetzt besser positioniert, um das Wachstum im Produktvertrieb von Moon Cheese® zu beschleunigen und bessere Möglichkeiten zur Massen- und Cooperations-Fertigung, um die installierte ‚REV™‘-Kapazität innerhalb des Werks zu nutzen.

• Ernennung von Alliance Sales and Marketing zum neuen Lebensmittelhändler-Makler bei NutraDried. Das Management erwartet, dass Alliance ein treibender Faktor bei der Gewinnung neuer Kunden und dem Vertrieb von Moon Cheese® im Geschäftsjahr 2022 sein wird.

https://www.youtube.com/watch?v=8rc4wR36q94

Fazit: Es geht auf allen Ebenen mächtig vorwärts!

EnWave (WKN: A0JMA0 / TSX.V: ENW) verfügt mittlerweile nicht nur über eine starke Bilanz, sondern mit rund 15 Mio. Dollar auch über ein hervorragendes Liquiditätspolster, das bei dem zukünftigen Wachstum einiges erleichtern wird.

Mit einer derzeitigen Marktkapitalisierung von nur rund 112 Mio. CAD sehen wir die Aktie deutlich unterbewertet. Denn das Potenzial ist immens. Wir rechnen noch mit einigen wegweisenden Lizenzverträgen und Maschinenbestellungen, die eine Neubewertung des Unternehmens rechtfertigen. Zumindest eine Kursverdopplung scheint gerechtfertigt! Denn bei EnWave handelt es sich nicht um Fischertechnik für Erwachsene, sondern um eine revolutionäre Technik, die sich in die Lebensmitteltrocknnung immer tiefer „reinfrisst“!

Nutzen Sie jetzt den noch günstigen Einstieg! Denn im Einkauf liegt Ihr Gewinn!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments!

Ihr JS Research-Team

