EnBW International Finance emittiert zehnjährige Anleihe

Die Finanztochter der EnBW emittiert eine neue Euro-Anleihe (WKN A283UQ ) mit Fälligkeit zum 19.10.2030. Das Emissionsvolumen umfasst 500 Millionen Euro. Der Nominalzinssatz beträgt 0,25%. Die Zinszahlungen erfolgen im jährlichen Turnus, erstmalig am 19.10.2021. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit liegt bei 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. S&P vergibt für EnBW International Finance ein A- Rating. Die Anleihe ist durch den Emittenten vorzeitig kündbar.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.