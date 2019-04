Empower Clinics stößt Cannabis-Informationskampagne mit Cannvas an

Empower Clinics (CSE CBDT / FRA 8EC), zukünftig CBD Therapeutics, ein Betreiber von Cannabiskliniken in den USA, sitzt auf einem wahren Datenschatz, der sich aus den Informationen zu den bestehenden Patienten des Unternehmens speist und zudem demnächst durch die geplante Übernahme der Sun Valley Clinic-Gruppe noch einmal um rund 165.000 Datensätze steigen wird.

Um diese große Patientengruppe noch besser zu erreichen und über die Vorteile möglicher Therapien und Behandlungen auf Basis von Cannabisprodukten aufzuklären, will Empower jetzt eine Partnerschaft mit Cannvas MedTech (CSE MTEC) eingehen. Cannvas ist ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Bildungsarbeit und Analyse in Hinsicht auf die medizinischen Verwendungsmöglichkeiten von Cannabis.

Die neuen Partner wollen ein Pilotprogramm zur umfassenden Aufklärung, Datensammlung und Analyse starten, das vorsieht, im Netzwerk der Empower-Kliniken eigenständige, digitale Cannabisinformationsstände zu errichten. Shawn Moniz, CEO von Cannvas, sieht darin eine Möglichkeit, unvoreingenommene Informationen für Patienten bereitzustellen, die auf der Suche nach Therapien sind, um eine Reihe von Beschwerden zu lindern. Die digitalen Informationsstände sollen dabei auch über Geotargeting-Fähigkeiten verfügen, um landesweit relevante, kontextabhängige Daten zu liefern. Empower verspricht sich so, mit Hilfe von Cannvas, bedeutsame Einsichten in das Kundenverhalten sowie Branchentrends zu erhalten.

Empower hat sich in den letzten Wochen neu ausgerichtet und sieht sich jetzt vor allem als wachstumsorientierte, vertikal integrierte CBD Life Sciences-Gesellschaft (CBD = Cannabidiol), die ihren Patienten Cannabisprodukte, Technologie und Gesundheitssysteme über ihr Kliniknetzwerk in den USA zur Verfügung stellt. Steven McAuley, CEO von Empower sieht in der neuen Initiative, der Schaffung einer nutzerfreundlichen und interaktiven Bildungsplattform, einen wichtigen Fortschritt in dem Bestreben, die Marke des Unternehmens zu einer der wichtigsten Informationsquellen sowohl für Patienten als auch Mediziner zu machen.

Empower hält jetzt bereits monatliche, informelle Informationsveranstaltungen zu alternativen Behandlungsmethoden und deren potenziellen Vorteilen ab, wobei Ärzte und Mitarbeiter zur Verfügung stehen, um Fragen zu beantworten. Und es wird erwartet, dass Cannvas eine aktive Rolle bei der Erstellung und Verbreitung neuer Informationen spielen wird. Auch auf der Empower-Website und im Telemedizinportal des Unternehmens sollen Links zu weiterem, relevanten Content von cannvas.me und cannvas.health angeboten werden.



