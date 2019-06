Empower Clinics nimmt CBD-Extraktionsanlage in Besitz

Empower Clinics (WKN A2JKED / CSE CBDT) treibt die Geschäftsentwicklung kontinuierlich voran. Das Unternehmen, das sich vor Kurzem verstärkt auf Cannabidiol (CBD) ausgerichtet hat und in den USA Cannabis-Kliniken betreibt, meldet jetzt das Erreichen einiger wichtiger Meilensteine.

So gab Empower (der Unternehmensname soll zu CBD Therapeutics geändert werden) heute bekannt, dass man nun offiziell eine CBD-Extraktionsanlage im Umland von Portland (Oregon) in Besitz genommen hat. Diese soll zu einer voll funktionsfähigen Anlage zur Extraktion von CBD aus Hanf ausgebaut werden, wobei geplant ist, dass das erste Extraktionssystem die Kapazität haben wird, 6.000 Kilogramm Produkt pro Jahr herzustellen.

Mit dieser Anlage will sich Empower vertikal in die CBD-Lieferkette integrieren und Isolate, Destillate sowie CBD-Öle herstellen, die in den regionalen Märkten und im nationalen Markt stark nachgefragt sind. Das Unternehmen hat bereits die ersten Ausbauarbeiten aufgenommen und dabei mit der Implementation der IT sowie von Technologie- und Sicherheitssystemen begonnen. Für den Ausbau der ersten Extraktionsanlage des Unternehmens hat Empower die Architekten von Pathangay Architects engagiert. Diese sind in diesem Bereich führend und haben bereits zahlreiche Projekte im Cannabis-Sektor erfolgreich umgesetzt.

Gleichzeitig kommt die Integration des vor Kurzem übernommenen Sun Valley Clinics voran und generiert dem Unternehmen zufolge auch bereits die ersten Produktivitätszuwächse und auch die Marktexpertise des Teams von Sun Valley ergänzt der heutigen Mitteilung zufolge die Kliniksparte von Empower. Das operative Team von Sun Valley habe auch bereits entscheidende administrative Aufgaben für das Kliniknetzwerk von Empower übernommen, darunter die Buchhaltung, die Personalabteilung, die Gehaltsabrechnung etc.

Empower geht davon aus, dass man die Produktivität weiter steigern können wird, indem u.a. redundante IT-Systeme eliminiert werden und man die Marketingaktivitäten unter dem Dach von Sun Valley zusammenführt, um die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken.

Darüber hinaus hat das Unternehmen damit begonnen, CBD-Produkte seiner Marke SOLLIEVO über sein Kliniknetzwerk in den USA zu verkaufen. Die Produktreihe an Sollievo-Tinkturen umfasst vier SKUs (Store Keeping Units) gegen chronischen Schmerz, Schlaflosigkeit, Verdauungsstörungen und Beklemmungen. Die bisherigen Rückmeldungen der Patienten seien positiv ausgefallen, hieß es, und unabhängige Laboruntersuchungen hätten bestätigt, dass die Bestandteile und die Dosierung den Angaben auf der Packung entsprechen würden. Empower will an seinen Patientenstamm zukünftig CBD-Lotionen, Tinkturen, Öle, Kapseln, Pastillen, Getränke und vieles mehr vertreiben.

Empower hat darüber hinaus den Juristen Andrejs Bunkse in das Board of Directors berufen. Der Inhaber und praktizierende Anwalt von Rain Legal und Partner bei Nimbus Legal verfügt demzufolge über große Erfahrung speziell in der Cannabis-Branche und starke Beziehungen zu wichtigen Branchen-Playern sowie im Bereich des Investmentbankings und der Family Offices. Laut CEO McAuley soll Herr Bunkse eine aktive Rolle in der nächsten Wachstums- und Entwicklungsphase von Empower spielen.





