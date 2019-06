Empower Clinics führt neue Klinik-Marke Sun Valley Health ein

Es geht voran! Empower Clinics (CSE CBDT / FRA 8EC), eine vertikal integrierte CBD-Gesellschaft, die zudem Cannabis-Kliniken in mehreren Bundesstaaten der USA betreibt, führt die neue Klinikmarke Sun Valley Health ein und bringt ein landesweites Klinik-Franchise-Programm auf den Weg!

Dabei führt Empower nach der Übernahme von Sun Valley Clinics deren bestehende Kliniken in Arizona und Nevada mit den Standorten (und mobilen Kliniken) von Empower in Washington State und Oregon State zusammen. Alle Kliniken des Unternehmens werden nun unter dem Label Sun Valley Health betrieben. Die Änderungen am Branding treten mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Gleichzeitig gibt das Unternehmen den offiziellen Beginn des Sun Valley Health-Franchise-Programms bekannt. Empower wird, nun da die letzten Hürden genommen sind, in Kürze in der Lage sein, Anträge auf Sun Valley Health-Franchises in den gesamten USA anzunehmen. Investitionen in diesbezügliche Marketingmaßnahmen wurden bereits getätigt und Empower wird das Sun Valley Health-Modell auf zahlreichen Fachmessen vorstellen. Eine neue Website wurde ebenfalls erstellt, die in Zukunft weiter ausgebaut und um Informationen und Funktionen für Patienten, Konsumenten und mögliche Franchise-Nehmer erweitert wird.

Dustin Klein, bei Empower für die Geschäftsentwicklung zuständig, betont, dass man bei Sun Valley Health den bislang umständlichen Prozess zur Erlangung natürlicher CBD- und Gesundheitsmittel zu einem klinischen, professionellen Verfahren gemacht habe.

Das Unternehmen bietet bereits unter der Marke Sollievo CBD-Produkte in den Ausgabestellen seiner Kliniken an und betont, dass diese und alle zukünftigen Produkte und Produktreihen ausführlich getestet werden und den höchsten Standards entsprechen müssen.



