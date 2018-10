Empower Clinics: Wegweisende Kooperation vereinbart

Erst gestern hatten wir die Leser von GOLDINVEST.de auf Empower Clinics (WKN A2JKED / CSE EPW) aufmerksam gemacht, den ersten börsennotierten Betreiber von Cannabiskliniken in den USA. Und wir hatten darauf hingewiesen, dass das Unternehmen gewaltiges Wachstumspotenzial für seine CBD-Produkte der Marke Sollievo in diesem riesigen Markt sieht. Heute meldet das Unternehmen brandaktuell einen ersten Schritt auf dem Weg, dieses Potenzial zu realisieren!

Wenn sich die Geschäfte entwickeln wie geplant, rechnet Empower mit einem Umsatzanstieg der eigenen Cannabisprodukte von rund 2 Mio. Dollar im laufenden Jahr auf 25 Mio. Dollar schon 2021! Einen ersten Schritt, um das Wachstum anzukurbeln, meldet das Unternehmen heute mit der Ankündigung einer Kooperation mit der Titration Technologies LLC, die sich auf die Produktentwicklung im Bereich Cannabis spezialisiert hat!

Titration soll die Herstellung, Verpackung und Abwicklung des Geschäfts mit Empowers Sollievo CBD-Produkten in ganz Nordamerika übernehmen. Diese Produkte zielen auf die am weitesten verbreiteten Beschwerden ab, die mit Cannabis-Produkten behandelt werden können, also Schmerzen, Schlafstörungen, Stress und Verdauungsstörungen. Sie sind als Tinkturen oder Creme erhältlich und enthalten kein THC, verändern also direkt weder Stimmung, Wahrnehmung noch Bewusstsein.

Über die Vereinbarung mit Titration Technologies werden diese Produkte von Empower nun in allen 50 US-Bundesstaaten und Kanada verfügbar sein! Das ist ein entscheidender Schritt in der Geschäftsentwicklung, wie Craig Snyder, CEO von Empower, betont. Die Produktverkäufe sollen zu einem wichtigen Marktkanal und Umsatzbringer für das Unternehmen werden, führte er weiter aus. Weshalb man sich für die Zusammenarbeit mit einem der führenden Unternehmen in diesem Bereich entschieden habe.

Empower wird die Sollievo-Produkte über seine Website, in den Empower-Kliniken und in ausgewählten Wellness-Kliniken Dritter vertreiben. Sie werden innerhalb der nächsten Woche unter www.empowerclinics.com verfügbar sein.

Wir freuen uns, dass Empower Clinics die geplante Geschäftsexpansion so zielstrebig vorantreibt und denken, dass man mit Tiltration Technologies einen Partner gefunden hat, der diese Bemühungen Gewinn bringend unterstützen kann. Wir werden selbstverständlich berichten, wie das Unternehmen mit seinen Plänen vorankommt.

Wir weisen aber wie in unserer Erstvorstellung darauf hin, dass es sich hier um eine hochriskante Spekulation handelt, wessen sich Anleger immer bewusst sein sollten.







