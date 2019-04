Empower Clinics: Neuer Name demonstriert verstärkten Fokus auf CBD

Empower Clinics (CSE EPW / FRA 8EC) hat sich in den letzten Wochen neu positioniert. Das Unternehmen sieht sich jetzt vor allem als wachstumsorientierte, vertikal integrierte CBD Life Sciences-Gesellschaft (CBD = Cannabidiol), die ihren Patienten (derzeit rund 120.000) Cannabisprodukte, Technology und Gesundheitssysteme über ihr Kliniknetzwerk in den USA zur Verfügung stellt.

Um diesem Fokus gerecht zu werden, plant das Unternehmen, seinen Namen in CBD Therapeutics zu ändern. Die Aktie soll dann in Bälde auch unter dem neuen Kürzel CBDT an der Canadian Securities Exchange (CSE) gehandelt werden. Auch die Website www.empowerclinics.com wurde neu gestalte und soll, nachdem die Namensänderung auf der Jahreshauptversammlung abgesegnet wurde, auch unter einer entsprechenden, neuen Domain zu erreichen sein.

Ziel der Neuerungen ist es, Patienten, Kunden, Aktionären, Partnern und Anlegern ein einfaches und klares Verständnis der Ausrichtung des Unternehmens zu erlauben, einer Gesellschaft nämlich, die sich auf CBD basierte Therapien, Produkte und Behandlungsoptionen konzentriert.

Ein Beispiel für diese Neuausrichtung, ist dass Empower / CBD Therapeutics beabsichtigt, noch im zweiten Quartal dieses Jahres eine voll funktionsfähige CBD-Extraktionsanlage im Großraum von Portland, Oregon, in Betrieb zu nehmen. Dabei wird das erste Extraktionssystem über eine Produktionskapazität 6.000 Kilogramm Extrakt pro Jahr verfügen. Zur Einordnung: Der aktuelle Großhandelspreis für CBD-Extrakt liegt bei 6.500 USD pro Kilogramm.

Empower hat dazu eine unverbindliche Konditionenvereinbarung mit Aibeida Lifetech abgeschossen, der zufolge Aibeida spezialisierte Extraktionsgeräte an Empower verkaufen und lizenzieren, den Anlagenausbau durchführen und Dienstleistungen einrichten, die Lizenz- und Zulassungsvorgaben erfüllen, die Geräte aufstellen, testen und in Betrieb nehmen sowie für die erste CBD-Extraktionsanlage von Empower laufendes Anlagenmanagement, Produktion und Wartung zur Verfügung stellen wir. Aibeidas Direktor und leitender Wissenschaftler, Dr. Shuang Xie, wird Empowers CBD-Extraktionsprojekt betreuen und leiten. Dieses Projekt wird es Empower erlauben, Isolate, Destillate und Öle von Weltklasse produzieren. Das haben erfolgreiche Tests Dritter in der ersten Testanlage bereits gezeigt haben.

Wir glauben, dass diese Maßnahmen Empower bzw. in Zukunft dann ja CBD Therapeutics eine höhere Sichtbarkeit am Markt verschaffen und dafür sorgen dürfte, dass mehr Kunden und Anleger auf die Gesellschaft aufmerksam werden könnten. Ohnehin gefällt uns die stärkere Ausrichtung auf den CBD-Markt, der vor Kurzem durch die Verabschiedung der so genannten „Farm Bill 2018“ einen großen Schub erhalten hat, da damit Hanf basierte Produkte in den USA auf Bundesebene legal wurden.

Empower hat unserer Ansicht nach große Chancen, in diesem Markt erfolgreich mitzuspielen, sodass wir auch noch erhebliches Potenzial für die Aktie sehen. Finanziell ist man nach Abschluss der letzten Finanzierung, die rund 3 Mio. CAD brutto in die Kasse des Unternehmens spülte und mit der AgraFlora Organics (WKN A2N9KA) an Bord kam, erst einmal gut aufgestellt, um die Pläne des Managements auch umzusetzen. Allerdings weisen wir darauf hin, dass es sich weiterhin um eine hoch riskante Spekulation handelt. Das sollten Anleger immer berücksichtigen.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Empower Clinics halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (Empower Clinics) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Diese dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg und einem höheren Handelsvolumen der Aktie von Empower Clinics profitieren. GOLDINVEST Consulting wird von dieser dritten Partei für die Erstellung von Artikeln zu Empower Clinics entgeltlich entlohnt, was einen weiteren, klaren Interessenkonflikt darstellt.