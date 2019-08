Empower Clinics: Genehmigung erteilt, Anlagenbau kann voranschreiten [...]

Der Newsflow aus dem Hause Empower Clinics (CSE CBDT / FRA 8EC) hat gewaltig zugelegt. Nachdem schon gestern sehr interessante Neuigkeiten veröffentlicht wurden (wir berichteten), meldet der auf CBD-Produkte und Therapien ausgerichtete Klinikbetreiber mit Fokus auf die USA heute einen bedeutenden Meilenstein.

Denn wie Empower brandaktuell bekannt gibt, hat die im US-Bundesstaat Oregon tätige Tochtergesellschaft Empower Healthcare vom Oregon Department of Agriculture (ODA) die Lizenz zur Handhabung von Hanf erhalten! Damit kann das Unternehmen jetzt den Bau sowie später den Betrieb der geplanten, 5.000 Quadratfuß großen CBD-Extraktionsanlage in Sandy, Oregon, angehen!

Gleichzeitig hat Empower bereits den nächsten Genehmigungsprozess beim ODA angestoßen. Diesmal geht es um den so genannten „Food Establishment Plan“, der es dem Unternehmen erlauben soll, in der neuen Anlage eine breite Palette von CBD-Lebensmitteln herzustellen. Dazu könnten Weingummis, Getränke und Schokolade aber auch Produkte wie Erdnussbutter, Honig und Backwaren gehören.

Auch Empower CEO Steven McAuley sieht in der Erteilung der Handhabungsgenehmigung einen „signifikanten Meilenstein“ für sein Unternehmen auf dem Weg zu mehr Wachstum und der vertikalen Integration seines Unternehmens. Da das ODA äußerst strikte Anforderungen an die Antragssteller stellt, ist die Erteilung der Genehmigung zudem ein Vertrauensvotum für das Unternehmen.

Empower wird jetzt, mit Unterstützung der Architekten von Pathangay Architects (www.pathangayarchitects.com) die nächste Phase des Anlagenentwurfs und des Baugenehmigungsprozesses anstoßen. Ein vorläufiges Sicherheitssystem sowie IT-Netzwerke wurden bereits installiert. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Entwürfe der Architektenzeichnungen noch im dritten Quartal vorliegen werden und erwartet, dass man dann auch die ersten Bestellungen für das Extraktionsequipment aufgeben wird.

Die Inbetriebnahme der CBD-Extraktionsanlage wird unserer Ansicht nach ein Game-Changer für Empower Clinics (CSE CBDT / FRA 8EC), da sie, glauben wir, das Potenzial besitzt, dem Unternehmen zusätzliche, signifikante Umsätze zu bescheren. Insofern ist die Erlangung der Hanfhandhabungsgenehmigung ein wichtiger Schritt auf dem Weg dorthin und senkt das Risiko für Empower, das dennoch weiterhin erheblich ist, ein gutes Stück. Wir werden natürlich weiter berichten!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Empower Clinics halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (Empower Clinics) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Diese dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg und einem höheren Handelsvolumen der Aktie von Empower Clinics profitieren. GOLDINVEST Consulting wird von dieser dritten Partei für die Erstellung von Artikeln zu Empower Clinics entgeltlich entlohnt, was einen weiteren, klaren Interessenkonflikt darstellt.