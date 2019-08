Empower Clinics: Auf dem richtigen Weg

Die kanadische CBD-Lifestyle-Gesellschaft Empower Clinics (WKN A2JKED / CSE CBDT) scheint auf dem richtigen Weg zu sein. Denn die heute vorgelegten Quartalszahlen des Unternehmens zeigen eine deutliche Verbesserung auf.

Wie Empower nämlich bekanntgab, stiegen die Umsätze aus dem Klinikgeschäft gegenüber dem Vergleichszeitraum des Jahres 2018 um 89%, während die operativen Kosten um 37% sanken! Das sei vor allem auf die positiven Auswirkungen der Sun Valley-Übernahme sowie die eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen zurückzuführen, erklärte Empower-CEO Steven McAuley. Und zwar obwohl der Beitrag von Sun Valley nur für zwei Monate des Quartals berücksichtigt werden konnte.

McAuley zeigt sich zuversichtlich, dass man davon auch in Zukunft profitieren wird, insbesondere, da nun die neue Endkundenproduktstrategie des Unternehmens in den bestehenden Kliniken und im kürzlich angestoßenen Franchise-Programm zum Tragen kommen werde.

Im Detail erzielte Empower im zweiten Quartal aus 4.299 Konsultationen einen Umsatz von 591.024 Dollar nach 2.187 Konsultationen und Umsätzen von 312.485 Dollar im gleichen Quartal 2018. Der Nettoverlust des Berichtsquartals sank gleichzeitig um mehr als 60% von 3.915.443 Dollar auf 1.456.505 Dollar.

Das wurde vor allem auf die signifikanten Kostensenkungen (Personalreduzierung, Anlagenwechsel und geringere Aktien basierte Vergütungen) erreicht. Entsprechend verbrauchte Empower im bisherigen Jahresverlauf lediglich 1.331.950 Dollar nach 2.358.949 Dollar im gleichen Zeitraum 2018.

Das Unternehmen verfügte zum 30. Juni zudem über Cash in Höhe von 817.168 Dollar nach 157.668 Dollar zum 31. Dezember 2018, was vor allem auf Finanzierungen in den sechs Monaten bis Ende Juni zurückzuführen war.

Empower hatte vor nicht allzu langer Zeit seine übergeordnete Strategie neu ausgerichtet und will nun zu einer vertikal integrierten, auf CBD fokussierten Gesundheits- und Wellness-Marke werden. Dabei verfolgt das Unternehmen einen Daten getriebenen Ansatz, um sich mit den bislang 165.000 Kunden seines Kliniknetzwerkes zu verbinden.

Erst vor Kurzem nahm man darüber hinaus eine CBD-Extraktionsanlage in Portland, Oregon, in Besitz, deren erstes Extraktionssystem eine Produktionskapazität von 6.000 Kilogramm haben soll. Mittlerweile hat Empower vom Staat Oregon auch die Genehmigung zur Hanfverarbeitung erhalten, sodass das Unternehmen nun die nächste Phase des Anlagenbaus angehen kann. Noch 2019 will Empower auf der Extraktionsanlage den Vollbetrieb erreichen.

Angesichts dessen und weiterer positiver Entwicklungen im Unternehmen sind wir wie eingangs gesagt der Ansicht, dass Empower sich nun auf einem guten Weg befindet. Noch ist der Weg weit und es bestehen sicherlich hohe Risiken, doch sehen wir auch erhebliche Chancen für das Unternehmen.





