Empower Clinics: AgraFlora beteiligt sich mit 1 Mio. CAD an Finanzierung

Empower Clinics (CSE EPW / FRA 8EC), ein Betreiber von Cannabiskliniken in den USA, hat zuletzt bereits viel erreicht, aber noch mehr neue Wachstumsinitiativen angestoßen (wir berichteten). Dafür hat man nun erfolgreich das nötige Kapital am Markt beschafft. Das Interesse an der jetzt abgeschlossenen Finanzierung war groß und sogar ein Branchenwettbewerber steuerte einen hohen Betrag bei!

Insgesamt nahm Empower in der aktuellen Finanzierungsrunde 2.914.500 CAD aus der Ausgabe von nicht besicherten Wandelanleihen und Aktien ein, die man vor allem verwenden will, um strategische Akquisitionen abzuschließen.

Mehr als ein Drittel der Kapitalerhöhung übernahm mit einem Investment von 1 Mio. CAD dabei AgraFlora Organics International (CSE AGRA). Derek Ivany, President und CEO von AgraFlora, verweist diesbezüglich vor allem auf das steigende Interesse an CBD (Cannabidiol) sowohl im Medizinsektor als auch bei den Endkunden. Und Empower verfügt über eine eigene CBD-Produktpallette, die man unter der Marke Sollievo auch bereits an die Patienten des eigenen Kliniknetzwerks verkauft.

Das Unternehmen beabsichtigt zudem, schon im zweiten Quartal dieses Jahres eine voll funktionsfähige CBD-Extraktionsanlage im Großraum von Portland, Oregon, in Betrieb zu nehmen. Dabei wird das erste Extraktionssystem über eine Produktionskapazität 6.000 Kilogramm Extrakt pro Jahr verfügen. Zur Einordnung: Der aktuelle Großhandelspreis für CBD-Extrakt liegt bei 6.500 USD pro Kilogramm.

Zahlreiche Umsatzquellen

AgraFlora sieht bei Empower schon kurzfristig die Aussicht auf zahlreiche Umsatzquellen und betrachtet das Unternehmen mit seinem robusten Klinik- und Patientennetzwerk als „attraktive“ Plattform, auf die man aufbauen könne. Und das Kliniknetzwerk sollte schon bald weiter wachsen, wenn Empower die angekündigte Übernahme der Sun Valley Certification Clinics Holdings abschließt!

Sun Valley betreibt ein Netzwerk professioneller, medizinischer Cannabis- und Schmerztherapiekliniken. Fünf der Kliniken liegen in Arizona, eine Klinik befindet sich in Las Vegas und eine Telemedizinplattform versorgt Kalifornien. Und Sun Valley verfügt über ein vollständig entwickeltes Franchisegeschäftsmodell für die inländische Cannabisbranche, das als das erste seiner Art in den USA gilt.

Auf jeden Fall prüft AgraFlora, welche Synergien sich aus einer Zusammenarbeit mit Empower ergeben könnten und erwartet, schon in Kürze an neuen Initiativen mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten.

Wir sind gespannt, wie und in welchem Tempo es bei Empower jetzt weitergeht, da die Kassen gefüllt sind. Wir sehen große Chancen für das Unternehmen, die die allerdings nicht unerheblichen Risiken, deutlich übersteigen. Wir halten die Leser von GOLDINVEST.de auf dem Laufenden!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Empower Clinics halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (Empower Clinics) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Diese dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg und einem höheren Handelsvolumen der Aktie von Empower Clinics profitieren. GOLDINVEST Consulting wird von dieser dritten Partei für die Erstellung von Artikeln zu Empower Clinics entgeltlich entlohnt, was einen weiteren, klaren Interessenkonflikt darstellt.