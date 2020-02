Empfehlungen für Repsol und Visa

Mit Abstand das meistgehandelte Knock-out-Produkt am Mittwoch an der EUWAX: Ein Call auf den Erdölkonzern Repsol (WKN CX5DFG). Nach Aussagen unserer Derivate-Händler handelt es sich dabei um eine Empfehlung. Dementsprechend sind in Stuttgart viele Käufe zu beobachten.





Auch bei Optionsscheinen folgen die Anleger am Mittwoch einer Empfehlung. Gefragt sind in Folge zwei Call-Optionsscheine auf Visa (WKN CP97CM und UY57FZ). Auch in diesen Papieren sind Käufer unterwegs.Der “Hype” der vergangenen Tage nimmt kein Ende: Auch zur Wochenmitte handeln die Stuttgarter Anleger einen Call-Optionsschein auf Copart, den internationalen Anbieter von Online-Fahrzeugauktionsdiensten (WKN MC6CK3). Auch heute sind in dem Optionsschein Käufer unterwegs. EUWAX

