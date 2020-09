Empfehlungen für Infineon- und SolarEdge-Call

Bei den Optionsscheinen folgen die Anleger in Stuttgart einer Empfehlung und kaufen einen Call auf Infineon (WKN KB2YJ9). Offenbar setzen sie angesichts der zunehmenden Digitalisierung der Autobranche auf den DAX-Konzern – schließlich stieg Infineon unlängst zum führenden Hersteller für Chips für den Automobilmarkt auf.





Gleiches Bild bei einem Call-Optionsschein auf SolarEdge (WKN MA1LYC): Auch hier handelt es sich um eine Empfehlung, auch hier sind ausschließlich Käufer unterwegs. Die Aktie des israelischen Solarunternehmens konnte in den letzten sechs Monaten über 147% zulegen – und wurde auch von Beate Sander gekauft, wie sie im Interview verriet.Umsatzspitzenreiter bei den Knock-out-Produkten in Stuttgart ist mit weitem Abstand ein Call auf Gold (WKN UD6XRC). Dieser wird von den Derivateanlegern mehrheitlich gekauft. Mit einem Minus von 0,4% gibt der Goldpreis heute die nächste runde Marke ab und rutscht unter 1.900 US-Dollar. EUWAX

