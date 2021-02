Empfehlungen für BYD & Plug Power

1. TUI (WKN TUAG00)

Die Papiere des Reise-Konzerns TUI bleiben auch heute bei Stuttgarter Anlegern gefragt und können als meistgehandelte Titel auf dem Börsenparkett um 3,1% zulegen. Nachdem der britische Premierminister Johnson gestern seine Pläne für eine schrittweise Lockerung der Corona-Maßnahmen vorlegte, explodierten die Buchungen für Urlaubsreisen bei den entsprechenden Reiseanbietern. Auch die TUI profitiert davon und konnte eine Versechsfachung der Urlaubsbuchungen im Vergleich zur Vorwoche verzeichnen.



2. Allianz (WKN 840400)

Für die Aktie von Europas größtem Versicherungskonzern Allianz geht es am Mittwoch um knapp 1% nach oben. Analysten der NordLB sehen das Papier positiv: „Die Resultate des Versicherers sind angesichts der Herausforderungen durch die Covid-19-Pandemie beachtlich“. Das Kursziel für die Allianz wurde entsprechend auf 230 Euro erhöht und die Einschätzung auf „Kaufen“ belassen.



3. BYD (WKN A0M4W9)

Neben dem amerikanischen Elektroauto-Konzern Tesla sind heute auch die Papiere des chinesischen Konkurrenten BYD gefragt. Die Aktie notiert am Mittwochvormittag 0,5% fester; unlängst zeigte sich ein Analyst der amerikanischen Großbank Goldman Sachs optimistisch bezüglich der Zulassungszahlen von Elektroautos in China.