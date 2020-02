Empfehlung für Rational-Call

Wie bereits häufiger in den letzten Tagen führt ein Call-Optionsschein auf Copart die Liste der meistgehandelten Optionsscheine an (WKN MC6CK3). Hier sind sowohl Käufer als auch Verkäufer unterwegs, wobei tendenziell mehr Käufe zu beobachten sind. Die Copart-Aktie legt heute 3,5 Prozent auf 85,5 Euro zu.





Außerdem rege gehandelt bei Optionsscheinen: Ein Call auf Apple (WKN MC517A). Ließ sich gestern noch ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern beobachten, sind heute überwiegend Käufer aktiv. Nach den Kursverlusten gestern hält sich Apple heute relativ stabil bei 277 Euro.Bei Knock-out-Produkten handeln die Anleger an der EUWAX heute einen Call auf den MDAX-Konzern Ratinoal (WKN MF4C0D). Der Knock-out-Call wird von den Anlegern dabei verkauft, laut Aussagen unserer Händler handelt es sich dabei um eine Empfehlung. Die Rational-Aktie notiert heute bei 626 Euro nahezu unverändert. EUWAX

