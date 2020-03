Empfehlung für Fielmann

Apple-Calls gekauft

Nachdem der Optionsschein-Call auf Varta (WKN DF4S5M) vor einiger Zeit empfohlen worden war, ziehen sich die Anleger an der EUWAX heute zurück und verkaufen den Call. Die Varta-Aktie war zum Wochenauftakt bis zum Mittag um 4,7 Prozent auf 69,90 Euro gestiegen.





Fast gleichauf in der Liste der meistgehandelten Knock-out-Produkte am Montag: Ein Call auf(WKN MF44BN). Hier handelt es sich nach Aussagen unserer Derivate-Händler um eine Empfehlung, dementsprechend sind hier ausschließlich Käufer unterwegs. Entgegen dem Gesamtmarkt legt Fielmann heute 0,6 Prozent zu und klettert auf 62,70 Euro.Im Bereich der Optionsscheine wird von den Stuttgarter Anlegern am Montag ein Call aufgekauft (WKN MC517A). Der Apple-Aktie gelingt heute eine kleine Erholung: Bis zum Mittag legt Apple 2,2 Prozent zu und notiert knapp unter 250 Euro. Zurzeit wird spekuliert, ob die Produktionsprobleme und die geringere Nachfrage nach dem iPhone 11 aufgrund des Coronavirus zu einer höheren Nachfrage nach dem iPhone 12 führen, das im Herbst auf den Markt kommen soll. EUWAX

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.