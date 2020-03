Empfehlung für Airbus- und HelloFresh-Calls

Auch die US-Indizes stehen im Falle des Dow Jones zur Wochenmitte im Fokus der Anleger in Stuttgart. So wird bei Knock-out-Produkten ein Call auf den Dow Jones gekauft (WKN HZ5732). Nach der Ankündigung eines 300-Milliarden-Dollar-Pakets an Steuersenkungen in den USA hatte der US-Index gestern um ganze 4,9 Prozent zugelegt. Heute notiert der Future auf den Dow Jones allerdings bereits wieder etwas über 2 Prozent im Minus.





Bei Optionsscheinen handeln die Stuttgarter Anleger den zweiten Tag in Folge einen Call auf Airbus (WKN DDC58Z). Da es sich hierbei um eine Empfehlung handelte, sind in diesem Optionsschein weiterhin Käufer unterwegs. Die Airbus-Aktie selbst fällt heute mit einem Minus von rund 3,8 Prozent unter 90 Euro und steht am Mittag bei 89,30 Euro.Ebenfalls einer Empfehlung folgen die Anleger in Stuttgart bei einem Call-Optionsschein auf HelloFresh (WKN DF73E4). Dementsprechend sind auch in diesem Call überwiegend Käufe zu beobachten. Rund zwei Jahre nach dem Börsengang steigt HelloFresh zum 23. März in den MDAX auf. Heute fällt die HelloFresh-Aktie um fast 8 Prozent auf 21 Euro. EUWAX

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.