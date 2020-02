Empfehlung für Airbus-Call

Gefragtestes Knock-out-Produkt am Mittwoch in Stuttgart: Ein Call auf Airbus (WKN VF2V6Z). Dabei folgen die Anleger an der EUWAX einer Empfehlung und kaufen den Call ausschließlich. Airbus hatte zuletzt zwei negative Nachrichten zu verkraften: Einerseits lastete ein zurückhaltender Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr auf dem Aktienkurs, andererseits drohen die USA der EU mit einer Erhöhung der Strafzölle auf Flugzeuge.





Ein heute ebenfalls häufig gehandeltes Knock-out-Produkt: Ein Put auf Dialog Semiconductor (WKN KA71VK). Hier sind am Mittwoch in der Mehrheit Käufer unterwegs. Dialog Semiconductor geriet diese Woche als Apple-Zulieferer im Zuge der Umsatzwarnung durch Apple ebenfalls unter Druck. Heute erholt sich die Aktie etwas und notiert bei einem Plus von 2,3 Prozent bei rund 37,80 Euro.Bei Optionsscheinen handeln die Anleger an der EUWAX am Mittwoch einen Call auf Aixtron (WKN HZ5J8K). Dieser wird von den Anlegern überwiegend gekauft. Auch der im SDAX gelistete Chipanlagenbauer litt am Dienstag unter der Umsatzwarnung von Apple und büßt einige Prozente ein. Heute notiert die Aixtron-Aktie moderat um 0,3 Prozent fester. EUWAX





