Emotionen und Trading

Es wird of erzählt, dass das Trading und Investmentverhalten der Massevon Gier und Angst geleitet wird. Emotionen sind mächtig, und wenn dieLeute von ihren Emotionen versklavt werden, wird ihre Handlungsweise oftirrational und impulsiv. Andere Emotionen wie Wut, Frustration, Stolz,Enttäuschung, Schuld und Euphorie üben ebenfalls Einfluss auf dasTradingverhalten aus. Erfolgreiche Trader sind sich bewusst, welchenEinfluss Emotionen auf ihre Tradingentscheidungen haben. Es ist hilftdiesen Tradern, wenn sie berücksichtigen, wie sie von Ihren Emotionenbeeinflusst werden können.Negative Emotionen wie Angst, Frustration, Schuld, Ärger undEnttäuschung werden durch Stressbewältigung ausgelöst. Trading istStress, und diese Emotionen spiegeln schlechte Methoden zurStressbewältigung wider.Anstatt den Märkten mit einem aktiven,lösungsorientierten Ansatz zu begegnen, sind Trader oft wie benommen undruhelos. Sie antworten unbewusst auf den Stress, anstatt dieEntscheidung in die Hand zu nehmen und den Stress zu bewältigen. Dasführt zu negativen Emotionen und oft zu einem Teufelskreis, in welchemweitere negative Emotionen noch schlechter bewältigt werden und weiterenStress verursachen. Das Ergebnis: Eine Negativ-Spirale wird gestartet.Diese Prozesse verbrauchen psychische und emotionale Reserven, so dasses zusehends schwerer wird, sich auf das Trading zu konzentrieren, undes häufig zu Tradingfehlern kommt.Auf der anderen Seite produzieren euphorische, angenehme EmotionenÜberheblichkeit. Emotionen können leicht unsere Erfolgserwartungenbeeinflussen. Wenn wir enttäuscht sind, schätzen wir unsereGewinnaussichten niedrig ein, und wenn wir euphorisch sind, glauben wir,dass wir niemals falsch liegen könnten. Jemand könnte sich allmächtigfühlen, so dass er oder sie glaubt, es wäre unmöglich, dass er etwasfalsch macht. In dieser Situation verwerfen viele Trader ihreRisikobegrenzungen und "traden aus dem Bauch heraus" Dies kann zuTradingfehlern und zu impulsiven Entscheidungen führen. Es ist klug, sogelassen und demütig wie möglich zu bleiben.Ärger kann unsere Auffassung ebenfalls beeinflussen. Wütende Traderneigen dazu, unvorsichtig und risikofreudig zu sein, und überflüssigeChancen wahrzunehmen, weil sie glauben, dass sie mehr Kontrolle über dieSituation haben, als es in Wirklichkeit der Fall ist. Seien Sievorsichtig, wenn Sie wütend sind. Sie könnten dazu neigen, ein wenig zusicher über Ihre Urteilskraft für zukünftige Ereignisse zu sein, und daskönnten Sie dazu bringen, unnötige Risiken einzugehen. Es ist besser, sogelassen und demütig wie möglich zu bleiben. Unkontrollierte Emotionenkönnen einen starken Einfluss ausüben. Lassen Sie sich nicht zu sehr vonIhren Emotionen beeinflussen. Erkennen Sie sie. Erlangen Sie Kontrolleüber sie. Je gelassener Sie traden, und je vernünftiger Ihre Einstellungist, desto größere Gewinne werden Sie erzielen.(Quelle: Joe Ross)Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgtkeine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkaufvon Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass dieKonsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchtenin diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien(auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oderOptionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. EinTotalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.