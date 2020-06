Emissionstätigkeit von Unternehmen verdoppelt sich

Der Weltbankenverband (Institute of International Finance – kurz IIF) verkündete in einer Studie, dass im bisherigen Jahresverlauf bereits Unternehmensanleihen im Gegenwert von 4,8 Billionen US-Dollar auf den Markt kamen. Das Volumen der bisher ausgegebenen Unternehmensanleihen hat sich somit gegenüber den Vorjahren mehr als verdoppelt.

Besonders auffällig ist die Rating-Herabstufung von Emerging Markets-Unternehmensanleihen. Im laufenden Jahr fand bereits bei mehr als 160 Emittenten ein Downgrade statt. Die Verschuldung der Unternehmen in Schwellenländern hat sich in den letzten zwölf Jahren von 18 Billionen US-Dollar auf 30 Billionen US-Dollar erhöht.Weltweit haben die Unternehmen im Jahr 2022 mit knapp 600 Milliarden US-Dollar den höchsten Refinanzierungsbedarf. Den größten Einbruch der Unternehmensgewinne erwarten die Autoren der Studie bei europäischen Unternehmen.