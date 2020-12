ElringKlinger Aktie: Das wäre der absolute Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Die ElringKlinger-Aktie setzt ihren Höhenflug fort. Seit Mitte März befindet sich das Papier fest in Bullenhand. Zuletzt es schien es so, als ob die Aktie nach dem Anstieg auf ein neues 2-Jahres-Hoch in eine Konsolidierung übergehen würde, doch handelte es sich hierbei allem Anschein nach um eine Wimpel-Formation. Und damit um eine Korrektur im laufenden Aufwärtstrend.

Nach einer starken Handelswoche hat sich der Kurs nun wieder über die 14-Euro-Marke hinwegsetzen können und dabei die Wimpel-Formation aufgelöst. Aus charttechnischer Sicht könnte nun die nächste Hausse starten. Wird der Anstieg von Mitte September bis Ende November repliziert, läge das Kursziel im Bereich der 24-Euro-Marke und damit über 50 Prozent oberhalb des aktuellen Kursniveaus.

In einer aktuellen Studie hat die Privatbank Hauck & Aufhäuser die ElringKlinger-Aktie nach Gesprächen mit der Unternehmensführung mit einem Kursziel von 21 Euro auf “Buy” belassen. Analyst Christian Glowa sieht den Automobilzulieferer gut positioniert, um vom Ausbau seines Brennstoffzellengeschäfts zu profitieren. Andere Analysten halten den Hype um ElringKlinger dagegen für übertrieben und mahnen zur Vorsicht. So liegt auch das durchschnittliche Kursziel mit 8,42 Euro gut 45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Von insgesamt 7 Analysten rät nur Hauck & Aufhäuser zum Kauf. Daneben gibt es 2 Hold- und 4 Sell-Einstufungen.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.