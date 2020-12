ElringKlinger Aktie: Hier ist Vorsicht geboten!

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

In den letzten Wochen haben die Anleger die ElringKlinger-Aktie für sich wiederentdeckt. Zuvor befand sich der Anteilsschein über mehrere Jahre in einem Abwärtstrend und schien fast schon abgeschrieben, nachdem Mitte März ein neues Mehrjahrestief bei 3,42 Euro erreicht wurde. Von diesem Tief hat sich die Aktie inzwischen aber wieder deutlich absetzen können. Ende November ließen die Anleger den Kurs im Hoch bis auf 14,76 Euro ansteigen. Gegenüber dem März-Tief hatte sich der Wert zu diesem Zeitpunkt mehr als vervierfacht.

Die Aktie profitiert davon, dass das Unternehmen den Wandel in der Automobilindustrie erkannt hat und den Fokus mehr und mehr auf Nachhaltigkeit setzt. So wird das Brennstoffzellengeschäft immer weiter ausgebaut. Aktuell notiert die Aktie bei 13,72 Euro. Da der Kurs oberhalb der 50-Tage-Linie (EMA50) verläuft und der Supertrend einen Bullenmarkt anzeigt, liegt aus charttechnischer Sicht ein Kaufsignal vor.

Die bisherige Jahresperformance lässt Rückschlüsse darüber zu, wie sich der Kurs im weiteren Jahresverlauf entwickeln könnte. Zurzeit notiert die Aktie auf das Jahr gesehen mit etwas mehr als 68 Prozent im Plus. Dies stellt im historischen Vergleich bereits eine starke Overperformance dar, da sich die durchschnittliche Jahresrendite (bei Berücksichtigung aller erzielten Renditen seit dem Jahr 1999) auf 4,69 Prozent beläuft. Auf dieser Grundlage könnte es für die Aktie also noch deutlich abwärts gehen und die Rendite am Ende des Jahres über 63 Prozentpunkte niedriger ausfallen. Dies führt zu einem Verkaufssignal.

Aus Sicht der covernden Analysten liegt der faire Wert der Aktie durchschnittlich bei 7,58 Euro und damit fast 46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Zurzeit wird der Titel von elf Analysten beobachtet, von denen einer für Buy, fünf für Hold, zwei mit Underweight und drei für Sell plädieren. Dies führt zu einem Underweight-Gesamtrating und damit zu einem weiteren Verkaufssignal.

Unter dem Strich erhält die ElringKlinger-Aktie nur 1 von 3 Punkten und ist damit bärisch einzuschätzen. Solange es keine Kaufempfehlung seitens der Analysten gibt, sollten Anleger von einem Investment absehen. Hier scheint das Korrekturpotenzial groß zu sein.





