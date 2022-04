Eli Lilly: Long Trade nach der Bullenflagge? Achtung Quartalszahlen nächste Woche!

Neues Medikament gegen Colitis ulcerosa bei Eli Lilly (LLY) mit guten Ergebnissen in Phase III. Börsentäglich weitere coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: LLY ISIN: US5324571083

Rückblick: Das Wertpapier des Pharmaherstellers aus Indianapolis verzeichnet eine Halbjahresplus von rund 23 Prozent. Charttechnisch sehen wir eine potentielle Einstiegsmöglichkeit nach dem Pullback in Form einer blitzsauberen Bullenflagge zurück zum 20er-EMA. Auch das kurzfristige Antesten der grünen Linie mit dem Tagesschlusskurs darüber deutet darauf hin, dasss es weiter nach oben gehen könnte.

Chart vom 19.04.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 297.01 USD





Meine Expertenmeinung zu LLY

Meinung: Die aktuellen fundamentalen Kennzahlen können es nicht sein, die die positive Kurswetwicklung bewirkt haben, da das Unternehmen sowohl für 2020 als auch für 2021 jeweils einen Gewinnrückgang vermeldete. Insofern lohnt sich ein Blick in die Medikamenten-Pipeline von Eli Lilly. Hier gibt es ermutigende Ergebnisse der ersten klinischen Phase-III-Studie mit Mirkizumab gegen mittelschwere bis schwere aktive Colitis ulcerosa (UC), bei Patienten, bei denen bisherige Therapien nicht wirkten. Der Zulassungsantrag soll noch im laufenden Quartal erfolgen.

Mögliches Setup

Setup: Mit dem Trigger über und dem Stopp Loss unter der letzten Tageskerze sowie dem Kursziel beim Pivot-Hoch vom 7. April erhalten wir ein lukratives Chance-Risiko-Verhältnis. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 28. April bmo (before market opens). Da bei Pharma-Aktien Studienergebnisse und Zulassungen wichtiger sind, käme auch eine längere Laufzeit in Betracht. Weitere coole Setups gibt es börsentäglich im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in LLY.

Veröffentlichungsdatum: 20.04.2022

