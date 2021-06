Elektromobilität und Digitalisierung verlangen nach Rohstoffen

Was beide brauchen, sind leistungsfähige Batterien. Da kommt Lithium ins Spiel. Auch Zink ist ein nicht wegzudenkender Rohstoff in der Industrie

Damit es diese nötigen Batterien gibt, verwendet die Batterieproduktion Lithium und der Bedarf steigt an. Lithium ist reichlich vorhanden in Chile. Dort liegt gut ein Viertel der globalen Lithium-Reserven in der Salzwüste Salar de Atacama. Man pumpt Wasser, das Salze enthält, nach oben und lässt es in flachen Becken verdunsten. Es löst sich unter anderem Lithium. Doch dieser Abbau birgt auch Risiken ökologischer Art. Um das Ökosystem zu schützen, haben sich jetzt Unternehmen zusammengeschlossen zur „Responsible Lithium Partnership“.

Lithium-Vorkommen gibt es aber auch beispielsweise in der Mongolei. Hier hat ION Energy gerade auf seinem Lithium-Salar-Projekt Baavhai Uul (mehr als 81.000 Hektar) mit der Explorationsarbeit begonnen. Daneben ist noch das Lithium-Konzessionsgebiet Urgakh Naran im Porfolio des Unternehmens.

Wichtig für die Automobilbranche und die stahlverarbeitende Industrie ist Zink. Denn es bildet eine witterungsbeständige Schutzschicht (Verzinken von Eisen). Die Nachfrage nach dem Rohstoff ist robust, gerade in der jetzigen globalen Wirtschaftserholung. Das meiste Zink kommt aus China, Australien, Peru, Indien, USA, Mexiko und Kanada. Der größte Zinkproduzent in China ist Griffin Mining. Dessen Caijianying-Mine produziert Zink, Gold, Blei und Silber. In 2020 konnte Griffin Mining seinen Betriebsgewinn steigern, denn Kosten sanken und die Zinkmetallpreise sind nach oben gegangen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Griffin Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/griffin-mining-ltd/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.