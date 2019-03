Elektromobilität und Autonomes Fahren - Investieren in die neuen Megatrends

Viele Jahre lang galt Deutschlang weltweit als Autoland Nummer eins. Doch dieser Ruf gerät zunehmend in Gefahr. Die Zukunft des Automobils wird höchstwahrscheinlich von Themen wie Elektromobilität, Vernetzung und autonomes Fahren bestimmt. Und hier befinden sich die großen Technologiekonzerne längst auf der Überholspur.

Tesla hat nicht nur zahlreiche Elektroautos auf die Straße gebracht, sondern dazu auch direkt die passende Infrastruktur (Supercharger zum Aufladen der Autos) aufgebaut. Google arbeitet seit vielen Jahren an seinem Self Driving Car Project. Dort sollen Fahrzeuge entwickelt werden, die komplett ohne Eingriff des Menschen am Straßenverkehr teilnehmen. Aber auch andere, finanzstarke Tech-Konzerne wie Apple, Google oder Amazon sind im Bereich der neuen Schlüsseltechnologien sehr aktiv. Die Digitalisierung der Automobilbranche ist in vollem Gange. Die beteiligten Unternehmen werden dadurch vor große Herausforderungen gestellt. Die neuen Megatrends bieten aber auch viele neue Chancen.

Themen-wikifolios: So profitieren Anleger von den Technologien der Zukunft

Auch an den Aktienmärkten ist die Neuordnung der Automobilbranche ein großes Thema. Das zeigt sich allein schon an den Kursbewegungen der verschiedenen Branchenplayer. Wer letztendlich den größten Nutzen aus dieser Entwicklung zieht, lässt sich heute aber noch nicht seriös einschätzen. Trader und Investoren müssen deshalb immer auf dem neuesten Stand sein, um frühzeitig auf aktuelle Trends reagieren und von diesen profitieren zu können. Wem das zu aufwändig ist, der kann ganz einfach auf das Know-How der wikifolio-Community zurückgreifen. Die in Kooperation mit dem Social-Indexing-Portal trendlink.com aufgelegten Themen-wikifolios sind dabei das perfekte Vehikel. Hier werden Aktien zu Gruppen zusammengefasst, die immer die aktuellen Trends repräsentieren. Investoren können so an der Wertentwicklung dieser speziellen Investment-Themen partizipieren.

Software und Elektro - Aktien aus dem Segment Automobile und Technologie

Perfekt zu den neuen Megatrends im Automobilsektor passt das Themen-wikifolio „Autonomes Fahren“, das seit der Auflegung im Herbst 2014 eine Performance von 85 Prozent erzielt hat. In der Spitze lag das Plus sogar schon bei 150 Prozent, bevor es im vergangenen Jahr zu einer ausgeprägten Korrektur kam. In dem aus 15 Einzelwerten bestehenden Portfolio tummeln sich vor allem Zulieferer, die sich um die Entwicklung spezieller Sensoren, Prozessoren und neu-entwickelter Software kümmern. Aber auch Autovermieter wie die Avis Budget Group oder Sixt wurden von den Experten als potenzielle Profiteure dieses Trend-Themas identifiziert. Durch den weitestgehend passiven Investment-Ansatz ist die in den vergangenen Jahren unter dem Strich sehr stark gestiegene Aktie von Nvidia mit einem Depotanteil von 30 Prozent aktuell überdurchschnittlich stark gewichtet. Dadurch kam es zuletzt auch zu stärkeren Schwankungen, wie der Maximalverlust von 42 Prozent belegt. Doch wer die enormen (Kurs)Chancen solcher Megatrends nutzen möchte, der muss auch mit einer erhöhten Volatilität leben können.

