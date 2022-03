Elektromobilität schreitet voran, trotz Halbleiter-Krise

2021 herrschte eine Halbleiterkrise, Gewinner waren E-Autos und Plug-In-Hybride

Im laufenden Jahr soll die Lage ähnlich aussehen. Zudem verschärft das Erdbeben in Japan den Teilemangel in der Automobilbranche. Wichtige Zulieferer, die Mikrokontroller-Chips herstellen, sind betroffen. Dem Erfolg der Elektrofahrzeuge sollte dies keinen Abbruch tun. Denn Elektroautos werden immer beliebter, vor allem in Zeiten mit extrem hohen Spritpreisen wie jetzt. Ist im vergangenen Jahr der globale Absatz elektrisch angetriebener Autos deutlich im Vergleich zu den Vorjahren angestiegen – gegenüber 2020 hat sich der Absatz verdoppelt - so sollte auch dieses Jahr im Zeichen der Elektromobilität stehen. Bevölkerten in 2020 etwa 4,2 Prozent elektrisch angetriebene Fahrzeuge die Straßen, so waren es in 2021 schon 8,3 Prozent.

Nötig für die neue Mobilität sind Rohstoffe, insbesondere Kupfer. Denn in einem Elektroauto ist zirka dreimal so viel Kupfer verbaut wie in einem herkömmlichen Fahrzeug. Zusätzlich ist Kupfer nötig für die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien und auch für den Aufbau der Infrastruktur. Kupfer ist eines der entscheidenden Metalle, die für die Elektrifizierung und Digitalisierung und auch für die Automatisierung unabdingbar sind. Soll die Leistung bei den Elektrofahrzeugen gesteigert werden, werden auch mehr kleine Elektromotoren gebraucht, was den Kupferverbrauch zusätzlich anheizen wird. Laut Schätzungen werden bis 2030 rund 19 Prozent der Fahrzeuge Elektrofahrzeuge oder Plug-In-Hybridautos sein. Für 2040 soll diese Zahl auf 72 Prozent ansteigen. Kupfer in den Projekten sollte sich also lohnen für Gesellschaften wie Hannan Metals oder Kutcho Copper. Hannan Metals ist in Peru aktiv. Das Unternehmen kümmert sich dort um das Kupfer-Silber-Projekt San Martin und das rund 300 Kilometer entfernte Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Valiente. Kutcho Copper hat für sein aussichtsreiches Kupfer-Zink-Projekt Kutcho in British Columbia bereits eine positive Machbarkeitsstudie.

