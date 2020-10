Elektroautos: Zu fortschrittlich?

Elektrofahrzeuge sind eingetroffen. Was die entsprechende Infrastruktur betrifft, so sind wir noch nicht ganz so weit. Die Europäische Union hat fast 200.000 Ladegeräte auf dem ganzen Kontinent installiert. Nach Angaben von Transport & Umwelt würde der Kontinent 3 Millionen EV-Ladestationen benötigen, um eine tragfähige Infrastruktur zu haben. Und während die USA weniger als die Hälfte der europäischen Gesamtzahl haben, sagte der Vizepräsident, dass er im Falle seiner Wahl plant, eine halbe Million Ladegeräte als Teil einer größeren Investition in EVs zu installieren, die zu einer Million gut bezahlter Beschäftigungsmöglichkeiten führen wird, mit dem Ziel, die USA wieder an die Spitze der globalen Automobilindustrie zu bringen. In der Zwischenzeit hat eine Reihe von EV-bezogenen Ankündigungen, die in den letzten Tagen gemacht wurden, die Branche in Aufregung versetzt.

GM kündigt seine erste EV-Fabrik an

General Motors (NYSE:GM) hat soeben angekündigt, dass sein Montagezentrum Detroit-Hamtramck in Factory Zero umgewandelt wird. GMs Zukunft ohne Unfälle, Emissionen und Staus ist einen Schritt näher gerückt, da das Werk Ende 2021 mit der Produktion des GMC HUMMER EV-Pickup beginnen wird. Der Gigant aus Detroit plant, 2,2 Milliarden Dollar zu investieren, um das Werk zu einem reinen EV-Produktionszentrum umzubauen. GM verpflichtet sich weiterhin, bis 2030 100% seiner US-Anlagen mit erneuerbarer Energie zu versorgen, wobei alle globalen Anlagen bis 2040 den gleichen Bestimmungsort erreichen sollen.

Worksport

Worksport Ltd (OTC:WKSP) gab gerade bekannt, dass es eine Vereinbarung mit dem in Detroit ansässigen Unternehmen Hercules Electric Mobility unterzeichnet hat. Worksport’s TerraVis Tonneau Cover Solarladesystem wird der Tier One OEM-Lieferpartner für den kommenden Alpha Electric Pickup von Hercules werden. Es wird erwartet, dass eine Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen bis zu 70 Millionen Dollar an zukünftigen Einnahmen für Worksport generieren wird. Der wirtschaftliche Wert dieser einen Beziehung wird laut dem CEO Steven Rossi von großer Bedeutung für Worksport und sein zukünftiges Wachstum und seine Entwicklung sein. Hercules wird die Solarladetonnenabdeckung in seine Kernarchitektur integrieren, um den Hercules-Fahrern Freiheit zu geben, insbesondere “Plug-Freiheit”.

VW

Volkswagen (OTC:VWAGY) plant, im nächsten Jahr mit dem Verkauf des ID.4, einer Sport EV mit “intelligentem Design”, in den Vereinigten Staaten zu beginnen. Als der ID.3 ursprünglich mit der 1. Auflage auf den Markt gebracht wurde, sah die Plattform vielversprechend aus, aber der Preis lag zu nahe am Modell 3 von Tesla Inc (NASDAQ:TSLA). Der Gigant Germain hat jedoch eine Life-Version des ID.3 für unter 39.000 Dollar angekündigt, was ein viel verlockenderer Vorschlag ist. Da sich Elektroautos immer mehr durchsetzen, nähert sich die Branche rasch dem Punkt, an dem der Besitz eines EV genauso billig oder sogar billiger sein wird als der Besitz eines ICE-Fahrzeugs.

Ausblick

Im vergangenen Jahr stiegen die weltweiten EV-Verkäufe um 40% gegenüber dem Vorjahr und erreichten ein Volumen von 2,1 Millionen. Bis jetzt war das Jahr 2020 für EVs weitaus günstiger als für traditionelle Autos. Vor einem Jahrzehnt gab es weltweit nur 17.000 Elektroautos auf den Straßen. Bis 2019 stieg diese Zahl auf 7,2 Millionen. Seien Sie versichert, dass das Zeitalter der EVs weit vor dem Zeitplan anbricht.





