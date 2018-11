Elektro überholt

Es liegt immer noch am Preis. Sonst würden deutlich mehr Elektroautos verkauft. Das dürfte sich bald ändern und die Nachfrage nach Lithium weiter anheizen

Eduard Haegel kennt kaum ein Anleger. Doch gerade in Rohstoff- und insbesondere Elektromobil-Materialien-Kreisen ist der Mann eine Größe. Denn Haegel ist Chef der Nickelabteilung von BHP Billiton. BHP ist immerhin der weitaus größte Rohstoffkonzern der Erde. Was ein Spartenleiter dort sagt, hat Gewicht. Jüngst hat Haegel erklärt, er gehe davon aus, dass die Preise von Elektrovehikeln in der ersten Hälfte der nächsten Dekade gleich hoch sein werden wie die von Autos mit Verbrennungsmotor.





Die Auswirkungen davon fasste der BHP-Spitzenmanager auch gleich anschaulich zusammen: "Sobald dies passiert, werden Leute, die sich nach einem Auto umschauen die Möglichkeit haben eins mit Elektro- oder Verbrennungsmotor zu bekommen und ich denke sie werden dann ein Elektroauto nehmen".





Das würde natürlich einen enormen Anstieg der Verkaufszahlen bedeuten. Da für die Elektrovehikel derzeit Lithium-Ionen-Akkus erst Wahl für die Stromspeicherung sind, werden auch diese einen noch größeren Boom erleben. Wer die Rohstoffe dafür heranschaffen kann, sollte dann sehr gut verdienen können. Dazu zählen nicht zuletzt Lithium-Unternehmen mit fundamental guten Projekten wie unter anderen Infinity Lithium und Millennial Lithium.





Millennial Lithium besitzt in einer der besten Lithiumgegenden, in Argentinien zwei fortgeschrittene Projekte. Cucharí East und Pastos Grandes, insgesamt mehr als 20.000 Hektar. Besonders beim Pastos Grandes-Projekt übertreffen die Bohrergebnisse die Erwartungen.





Infinity Lithium besitzt 50 Prozent von einer der größten Lithiumlagerstätten Europas, dem San Jose Lithiumprojekt. Dieses befindet sich in Westspanien. Der Produktionsbeginn ist für 2020 anvisiert. Das Potenzial des Projektes, ein Lithiumhydroxid-Produktionsprojekt zu sein, sollte die Gesellschaft erfolgreich voranbringen.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Millennial Lithium (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-lithium-corp.html).













Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



