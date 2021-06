Eldorado Gold: Jetzt wird es spannend!

von Manfred Ries

Eldorado Gold in USD (Monatschart): Kurs rettet sich über seinen MA(200)

Von Manfred Ries

Mittwoch, 2. Juni 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zur Wochenmitte hin besonders interessant: die …

…Rohstoffe. Und hier etwa die Eldorado Gold Inc. (WKN: A2PA9H). Sorry, aber ich komme einfach nicht an den Commodities vorbei: zu reizvoll die Charttechnik; zu eindeutig die Fundamentals, zumal das Thema Inflation wieder aufkeimt – das kommt den Edelmetallen zugute. Vorab: Meine am 14. Mai präsentierte Petrobrás aus Brasilien – eine der führenden Ölgesellschaften Lateinamerikas – ist auch am Mittwoch in New York kräftig gestiegen, nämlich um 4,7%, nachdem die Papiere bereits am Freitag um 6,6% nach oben geschossen sind: unglaublich für die einen; absehbar für Chartisten.

Petrobrás weilt übrigens als Musterdepot-Position in meinem wöchentlichen Börsenbrief Optionsscheine Expert Trader©, wo ich den Basiswert mittels Long-Derivat (aktuelle Bilanz: +67% Gewinn seit 10.5.) aktiv weiterbegleite und zur gegebenen Zeit auch eine Verkaufsempfehlung aussprechen werde. Sie wissen ja: »Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste«, wie man so schön sagt. Wollen Sie sich ein Probeabo des Optionsscheine Expert Trader© zunutze machen? Weitere Infos erhalten Sie unter:

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

Okay. Aber eigentlich möchte ich Sie heute auf die technisch interessante Ausgangslage bei Eldorado Gold aufmerksam machen. Ja, das Papier ist schon kräftig gekommen, da haben Sie natürlich recht – wenn Sie sich auf den Kurzfristchart konzentrieren! Doch: Oftmals liegt die Wahrheit in der langfristigen Betrachtung verborgen! Schauen Sie: In einem Kurzfristchart von Eldorado Gold erscheint das Papier augenscheinlich auf hohem Kursniveau. Doch interessant ist das langfristige Chartbild! Deshalb habe ich Ihnen obenstehend auch den Monatschart abgebildet: mehr als acht Jahre geballt, komprimiert und aussagekräftig in nur einem Chart – das lieben wir Chartisten! Kurs aktuell: ~12 USD. Kommt jetzt etwa ein großes Comeback? Ich wünschte, es wäre so. Das aber ist noch keine ausgemachte Sache! Denn der mittelfristige Aufwärtstrend steht aktuell auf wackeligen Beinen. Gleichwohl: Aus Eldorado-Gold könnte noch weitaus mehr erwachsen – behalten Sie diesen Titel unbedingt im Fokus!!! Die Charttechnik gibt den Ton an.

Zum Background: Eldorado Gold ist ein kanadisches Bergbauunternehmen mit Firmensitz in Vancouver. Der Schwerpunkt der Förderung liegt auf Gold. Was das KGV(2022e) anbelangt, so spukt meine Datenbank aktuell einen Wert von ~14 aus.

Soweit für heute. Bleiben Sie gesund, munter und: trading-fasziniert! Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenverlauf, einen schönen Donnerstag-Feiertag und – bis zur nächsten Ausgabe. Schön, dass Sie dabei sind!

herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

---

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.