Eldorado Gold-Aktie: Griechenland-Sorgen werfen Schatten! - Aktienanalyse

Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Aktienanalyst Carey MacRury von Canaccord Genuity die Aktien des Goldminen-Betreibers Eldorado Gold Corp. (ISIN: CA2849021035, WKN: 892560, Ticker Symbol: ELO, TSE-Ticker-Symbol: ELD) zu halten.



Die Analysten von Canaccord Genuity weisen auf die Unsicherheiten hinsichtlich der langfristigen Wertbeständigkeit der Griechenland-Aktivitäten von Eldorado Gold Inc. hin. Zudem seien Bedenken hinsichtlich der bilanziellen Verfassung des Unternehmens nicht außer Acht zu lassen.



Nach Jahren einer schwierigen Beziehung zur Syriza-Regierung sei Skepsis angebracht, dass es plötzlich zu einem Kurswechsel komme. Ein politischer Wechsel hin zu einer bergbaufreundlicheren Regierung könnte einen Sprung nach vorne bedeuten.



Angesichts der finanziellen Verpflichtungen von Eldorado Gold könnte das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von 1,3 Ende 2017 auf 2,7 ansteigen. Im Falle einer Wende zum Besseren in Griechenland habe Eldorado Gold unzureichende finanzielle Mittel zur Entwicklung von Skouries zur Verfügung und dürfte auf einen Partner angewiesen sein. Alternativ kämen auch Asset-Verkäufe oder eine andere Finanzierungsform in Betracht.



Unter der Voraussetzung, dass die größeren Probleme gelöst werden könnten bestehe erhebliches Neubewertungspotenzial. Angesichts der bestehenden Unsicherheit sei aber Zurückhaltung angebracht, so der Analyst Carey MacRury.









Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity nehmen in ihrer Eldorado Gold-Aktienanalyse die Coverage mit einem "hold"-Rating und einem Kursziel von 1,40 CAD wieder auf.