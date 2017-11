Eisenerzgigant Fortescue Metals steigt in die Lithiumexploration ein

Der Lithiumsektor ist offenbar derzeit so „heiß“, dass sogar große Eisenerzproduzenten wie Fortescue Metals Group (WKN 121862) ein Stück vom Kuchen abhaben wollen! Fortescue-Chef Nev Power jedenfalls teilte vor Kurzem mit, dass der Eisenerzgigant in Kürze beginnen werde, in Western Australia nach großen Lithiumvorkommen zu bohren.

Power, der Anfang kommenden Jahres aus dem Amt scheiden wird, erklärte, sein Unternehmen verfüge über sehr vielversprechende Lithiumgebiete in der Region Pilbara, denen man in den letzten sechs Monaten verstärkte Aufmerksamkeit geschenkt habe. Nun will das Unternehme schon in Kürze ein Bohrprogramm anstoßen.

Das stellt eine ziemliche Kehrtwende für Fortescue dar, denn noch im Dezember vergangenen Jahres verkaufte der Konzern Lithiumländereien an Mineral Resources (WKN A0J36A). Laut Power sei diese Richtungsänderung „absolut“ auf Grund der Aussichten für den Elektromobilmarkt und den auf Grund dessen erwarteten Anstieg der Lithiumnachfrage zurückzuführen.

Fortescues Lithiumländereien liegen Power zufolge in der Nähe der Wodinga-Mine von Mineral Resources und des Pilgangoora-Projekts von Pilbara Minerals (WKN A0YGCV). Man sei also im „elephant country“ auf der Suche nach dem nächsten großen Ding, ob man das aber finde, so Power, stehe auf einem anderen Blatt.

Auf jeden Fall, so der Fortescue-Chef weiter, werde sein Unternehmen nur Minen entwickeln, die aufgrund ihrer niedrigen Kosten auch in schwächeren Phasen des Zyklus überleben könnten. Entscheidend sei der Wert, den man schaffen könne, und nicht so sehr das Timing des Zyklus, da das sehr schwierig sei.





