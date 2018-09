Einstiegschancen bei Industriemetallen

Es sind wohl die Sorgen um den Handelsstreit zwischen den USA und China, die den Metallen preislich zu schaffen machen

Ängste um die Realwirtschaft drücken auf die Metallpreise. Besonders Blei und Zink müssen derzeit Federn lassen. Zurückhaltung ist wohl derzeit die Devise bei den Marktteilnehmern. Denn eigentlich sollten sich die Preise bei den Industriemetallen auf einem höheren Niveau bewegen.

Aktuell konnte Aluminium Boden gutmachen, nachdem bekannt wurde, dass Rusal (Russlands größter Aluminiumproduzent) aufgrund der US-Sanktionen Produktionskürzungen anvisiert. Beim Zink, einem Metall, das stark von der Weltwirtschaft abhängt, war der Zinkmarkt im ersten Halbjahr 2018 relativ ausgeglichen und der Preis lag bei etwa 3000 Euro pro Tonne. Dies wirkte sich wohl dämpfend auf die Nachfrage aus. Nun liegt der Preis bei rund 2340 US-Dollar je Tonne, also deutlich niedriger.





So sollte die Nachfrage also wieder anziehen und dem Preis wieder nach ober verhelfen. Zu den Zinkgesellschaften gehört etwa Zinc One. Zwei aussichtsreiche Zinkprojekte, Bongará und Charlotte-Bongará in Peru, gehören zum Portfolio. Ersteres Projekt hatte bereits früher produziert. Beide Projekte sollen möglichst bald wieder produktionsreif sein.





Ein weiteres wichtiges Konjunkturmetall ist bekanntlich Kupfer. Gerade geht es hier im Preis wieder nach oben, knapp über 6000 US-Dollar je Tonne Kupfer. Ursächlich ist sicher die aktuelle Vereinbarung Chinas und den USA sich zu Gesprächen über den Handelsstreit zusammenzusetzen. Auch tut ein schwächelnder US-Dollar ein Übriges. Bei den Kupfergesellschaften gefällt Copper Mountain Mining. Rund 100 Millionen Pfund Kupferäquivalent kommen pro Jahr aus der Copper Mountain Mine in British Columbia, wobei das Unternehmen 75 Prozent an der Mine besitzt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Copper Mountain Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/copper-mountain-mining-corp.html).





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



