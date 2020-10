Einstieg in Calls bei Amazon und Facebook

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die mit Abstand meisten Preisfeststellungen an der Euwax finden in einem Call Optionsschein (WKN MC4YTL) auf den Social Media Giganten Facebook statt. Unsere Händlerin führt fast ausschließlich Kauforders aus. Nachdem die Aktie heute schwächer notiert, scheinen die Anleger antizyklisch in den Optionsschein einzusteigen.





In einen Call-Optionsschein (WKN MC826E) auf den Online-Riesen Amazon steigen die Stuttgarter Derivateanleger ein. Amazon wird am 22. Oktober seine Quartalszahlen vorlegen. Zuvor steht noch der wichtige Prime Day am 13. und 14. Oktober an. Die Aktie notiert heute mit 2.688 Euro knapp 2% schwächer.Bei den Knock-out-Zertifikaten steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einem Knock-out Call (WKN VP1TU5) auf Morphosys ein. Der langjährige Finanzchef von Morphosys Jens Holstein wird zum Jahresende vorzeitig das Unternehmen verlassen. Für die Aktie geht es über 5% abwärts auf 97,66 Euro.

