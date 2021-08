Einstieg bei Basiswerten mit All-Time-Highs

1. Volkswagen (WKN 766403)

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist kurz vor dem Wochenende die VW-Aktie. Kürzlich sprachen die Analysten der Royal Bank of Canada (RBC) eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 309 Euro für die VW-Aktie aus. Aktuell steht die Aktie nahezu unverändert bei 200 Euro.



2. Morphosys (WKN 663200)

Auch in der Aktie des Biotechnologie-Unternehmens Morphosys finden viele Preisfeststellungen statt. Wie das Unternehmen gestern Abend mitteilte, gab die Europäische Kommission grünes Licht für ein Krebsmedikament des Unternehmens. Die Morphosys-Aktie gewinnt rund 2%.



3. BASF (WKN BASF11)

Wie gestern werden auch am Freitag die Papiere des Ludwigshafener Chemie-Riesen rege gehandelt. Die Aktie befindet sich seit einem Monat in einem Seitwärtstrend – gewinnt heute aber immerhin 0,3%. Die Analysten sind größtenteils optimistisch und stufen die Aktie mit einem durchschnittlichen Kursziel von 80,62 Euro mehrheitlich zum Kauf ein.