Einmal um die Welt und zurück

Simon Weishar ist ein Globetrotter. Wenn es ums Investitionsverhalten geht, lässt er sich von gängigen Konventionen nicht beeinflussen.

Die Nasdaq-Werte sind teuer? So sei es. Am anderen Ende der Welt lassen sich ebenfalls attraktive Aktien finden. Entsprechend setzt Weishar ( Szew ) in seinem wikifolio Szew Grundinvestment bisweilen auf einen japanischen Medienkonzern, einen kasachischen Finanzdienstleister oder einen südafrikanischen Internetbeteiligungskonzern mit Sitz in den Niederlanden. Ob ein Investment in Betracht gezogen wird oder nicht, hängt vor allem von einem Kriterium ab: Dem Chance-Risiko-Verhältnis. Notiert die Aktie nach Weishars Analyse möglichst weit unter seinem inneren Wert, kann sie ins Depot aufgenommen werden.

Letzteres gestaltet der Value-Investor recht übersichtlich. Zuletzt waren neun Werte im wikifolio vertreten – dabei achtet Weishar nach eigener Aussage auf eine gute Mischung aus sicheren Dividendentiteln, fundamental unterbewerteten Aktien mit Turnaround-Chance und Small Caps mit starkem Wachstumspotential.

