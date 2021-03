Einmal Oster-Lockdown und zurück?

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Wie pflegte der Börsenspekulant André Kostolany immer zu sagen? „An der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil."

In der Regel mögen Anleger ein unsicheres Umfeld überhaupt nicht. Doch in der vergangenen Woche kam es gleich zu mehreren Verwirrungen. Nachdem die Bundesregierung am Dienstag als Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie entschied, Gründonnerstag sowie Karsamstag zum „Ruhetag“ zu erklären, war die Aufregung zunächst groß. Auch an der Börse waren die Auswirkungen zu spüren: Sogenannte „Stay-at-Home-Aktien“ wie home24 (WKN A14KEB) oder Zalando (WKN ZAL111) konnten von der Meldung profitieren – während beispielsweise die Papiere des Reise-Konzerns TUI erheblich einbüßten.

Doch der Trend hielt nur kurz an, denn bereits am Mittwochmittag zog Kanzlerin Merkel ihre Entscheidung zurück – und die Aktien von home24, Zalando, TUI und Co. wechselten prompt von der entsprechenden Gewinner- auf die Verlierer-Seite.

Die neuerliche Meldung über mögliche Reise-Verbote im Sommer und die Unsicherheiten rund um den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sorgten bei der TUI-Aktie (WKN TUAG00) aber für keine nachhaltige Kurserholung. Auf Wochensicht steht ein Minus von gut 15%. TUI-Chef Joussen zeigte sich auf der gestrigen virtuellen Hauptversammlung dennoch optimistisch für den kommenden Sommer: „Der Markt ist da, die Kunden wollen reisen – das haben wir schon in der Krise immer wieder gesehen.“



► Zur TUI-Aktie

Finanztrends Video zu TUI



mehr >

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.