Einkommensstrategien auf Volkswagen

Im längerfristigen Vergleich über 3 und 5 Jahre hängt die Volkswagen-Aktie (Vz. DE0007664039) die deutschen Konkurrenten BMW (DE0005190003) und Daimler (DE0007100000) deutlich ab. Geht es etwa nach den Analysten der SG, dann könnte Volkswagen bereits im Jahr 2025 ganze 20 Prozent des Umsatzes mit Elektroautos erzielen, im Jahr 2030 sollten es sogar 50 Prozent sein. Volkswagen kann dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Batterieproduktion über Hard- und Software bis hin zu Ladestationen und Mobility-Lösungen abdecken – und die Transition zum CO2-neutralen Konzern durch ein gesundes Kerngeschäft auch solide finanzieren. Mit dem richtigen Zertifikat können kurz- und längerfristig orientierte Anleger attraktive Seitwärtsrenditen erzielen.

Kurzfristige Einkommensstrategie ohne Puffer (November)

14,6 Prozent Zinsen p.a. unabhängig vom Aktienkurs zahlt die Aktienanleihe der HVB mit der ISIN DE000HR6THR7. Durch den Einstiegskurs unter pari steigt die effektive Rendite auf 18,4 Prozent p.a., wenn die Aktie am Bewertungstag 19.11.21 über dem Basispreis von 230 Euro schließt, andernfalls erfolgt die Lieferung von 4 Aktien nach Bezugsverhältnis (= 1.000 / 230 Euro; Bruchteile in bar).

Längerfristige Einkommensstrategie mit 35 Prozent Puffer (maximal Juni 2026)

Das in Zeichnung befindliche Memory-Express der Erste Bank mit der ISIN AT0000A2RHV1 bietet die Chance auf regelmäßige Zinserträge von 7,25 Prozent p.a. Der Schlusskurs der Volkswagen-Aktie am 29.6.21 definiert die Tilgungsschwelle; bei 65 Prozent dieses Wertes wird die Barriere festgelegt. Der jährliche Kupon kommt immer dann zur Auszahlung, wenn die Aktie am jährlichen Bewertungstag (erstmals 23.6.22) auf oder über der Barriere schließt. Notiert die Aktie auch noch über der höheren Tilgungsschwelle, wird das Produkt zudem vorzeitig fällig und erlischt. Bei einem Kurs unter der Barriere entfällt die Kuponzahlung, sie wird jedoch nachgeholt, sobald an einem der nächsten Bewertungstage die Bedingung dafür wieder erfüllt ist. Kommt es zu keiner vorzeitigen Fälligkeit, dann ist am finalen Bewertungstag (23.6.26) nur noch die niedrige Barriere für die Rückzahlung relevant: Solange die Aktie darauf oder darüber notiert, erfolgt die Rückzahlung zum Nennwert inklusive des letzten und aller eventuell ausgefallener Kupons. Bei einem Schlusskurs unter der Barriere entfällt die Zinszahlung und es kommt zur Lieferung von Aktien (Anzahl = 1.000 Euro / Tilgungsschwelle, Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Die Zertifikate sprechen kurz- oder längerfristig orientierte Anleger an, die von einer Seitwärtsbewegung der Volkswagen-Aktie ausgehen und bei Eintritt ihrer Prognose ein verlässliches, vorab definiertes Kuponeinkommen erzielen wollen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von VW Vzg.-Aktien oder von Anlageprodukten auf VW Vzg.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen