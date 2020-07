Einigung auf dem EU-Gipfel: Meilenstein mit Ergebnis

Andreas Billmeier, Analyst bei der Legg-Mason-Boutique Western Asset Management, kommentiert die Einigung auf dem EU-Gipfel:

„Der längste EU-Gipfel, der jemals stattgefunden hat, führte dann doch zu einer Einigung über den Haushalt 2021 – 2027 und über das Programm Next Generation EU (NGEU). Während die Zuschüsse gegenüber den ursprünglichen Vorschlägen von Merkel/Macron und der Kommission etwas gekürzt wurden, wurde der Gesamtbetrag nicht verringert.

Dies ist interessant, da die europäischen Institutionen durchaus Erfahrung mit der Umstrukturierung von Krediten haben. Diese können im Zeitverlauf dann weniger belastend gestaltet werden – siehe Griechenland. Zu begrüßen ist außerdem das Signal: Der Gipfel zeigt, wie weit Europa in relativ kurzer Zeit gekommen ist. Statt auseinanderzubrechen, wurde mit dem Gipfel ein echtes Ergebnis erzielt.

Das setzt die Mitgliedsstaaten unter Druck, die Vereinbarungen am 1. Januar auch umzusetzen. Aus Sicht der Märkte ist dies vielleicht nicht ganz der viel gepriesene Hamilton-Moment, in dem die EU die Schulden der Mitgliedsstaaten übernimmt, aber es ist sicherlich ein sehr bedeutender Meilenstein: Es kommt nicht jeden Tag vor, dass ein multinationaler Kreditnehmer von höchster Bonität, der in etwa der Größe Deutschlands entspricht, in die Liste der europäischen Emittenten aufgenommen wird.“

