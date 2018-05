Einhell: Da geht noch was

Seitdem wir Ihnen die Einhell-Aktie vor knapp zwei Jahren als„interessante Einstiegsgelegenheit“ (Ausgabe Nr. 26/2016) präsentierthaben, hat das Papier um über 180 % an Wert zugelegt. Diese Performancehat zugegebenermaßen selbst uns ein wenig überrascht, schließlich hattenwir den Werkzeugbauer für den Heim- und Handwerkerbedarf seinerzeit zwarals solide expandierendes Unternehmen, aber nicht als Wachstumsraketeeingestuft.Tatsächlich nahm das Wachstum der letzten beiden Jahre dann durchausexplosive Züge an, und die Treiber dafür sind weiterhin intakt.Überrascht vom zuletzt steilen Wachstumspfad wurden offenbar nicht nurwir, sondern auch das Management selbst. Nachdem schon 2016 die eigenenPrognosen deutlich übertroffen wurden, musste die Unternehmensleitungdie Planzahlen für 2017 gleich mehrmals nach oben korrigieren. Wurden zuJahresbeginn noch 500 Mio. Euro Umsatz in Aussicht gestellt, so lagendie Einnahmen dann realiter bei 553 Mio. Euro.Förmlich pulverisiert wurde die Ertragstaxe: Statt der ursprünglichangepeilten 18 Mio. Euro lag der Gewinn vor Steuern (EBT) mit 35,7 Mio.Euro fast doppelt so hoch. Netto stellte sich der Gewinn auf 21,2 Mio.Euro, das entspricht fast einer Verdreifachung in den letzten beidenJahren. Und auch die Umsatzsteigerung summiert sich in einem allgemeineher beschaulichen Marktumfeld auf stramme 25 % seit 2016.Zurückführen lässt sich dieser Boom vor allem auf einen Schlüsselfaktor,die sog. „Power X-Change“-Technologie, die den Betrieb verschiedensterGeräte mit demselben Akku ermöglicht und damit praktisch einAlleinstellungsmerkmal von Einhell darstellt. Hier haben die Bayernoffensichtlich einen Nerv im Markt getroffen, denn der Trend beielektrischen Werkzeugen geht mit zunehmend leistungsfähigenAkku-Technologien ohnehin weg vom Stromkabel, so dass die Vorteile einereinheitlichen Batterie immer mehr zum Tragen kommen. Neben diesemumsatzseitigen Volltreffer hat das Management aber auch kostenseitigseine Hausaufgaben gemacht, insbesondere bei der Sanierung derschwächelnden Niederlassungen in Übersee.So wurde die defizitäre brasilianische Tochter inzwischen verkauft,während die Gesellschaften in Argentinien und Australien den Turnaroundgeschafft haben. Insgesamt hat sich 2017 dadurch der Gewinnbeitrag ausÜbersee mehr als verdoppelt und maßgeblich zum kräftigen Gewinnschubbeigetragen. Bleibt die Frage, ob die Bayern ihr Wachstumspulver damiterst einmal verschossen haben. Dafür gibt es aber bislang keineHinweise, vielmehr sieht das Management allein in der Ausschöpfung derbisherigen Erfolgstreiber noch große Potenziale, allen voran in derPower X-Change-Technologie. Wie wir exklusiv vom Unternehmen erfahrenhaben, hat sich der Umsatz der Produktfamilie schon im letzten Jahrverdoppelt auf nunmehr 16 % der Konzernerlöse, bis 2022 soll der Anteilnoch mal kräftig auf 25 bis 30 % zulegen.Weiter ausbauen will das Management auch den zweiten bewährtenWachstumspfad, das E-Commerce-Geschäft. Schon 2017 ist der Online-Absatzkräftig gestiegen und steuert inzwischen rd. 13 % der Konzernerlöse bei.Im laufenden Jahr sollen Kapazitätserweiterungen sowohl auf derVerkaufsseite, z.B. durch neue Tools wie Livechats und Videoberatung,wie auch im Service, etwa durch Knowledge Bases und User-Communities,für weitere Impulse sorgen.