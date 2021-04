Einheitssteuer – für alle?!

Die Biden-Administration fiel bisher vor allem durch finanzielle Stützen für Wirtschaft und Bürger nach dem Gießkannenprinzip auf. Nun macht man sich im Weißen Haus Gedanken darüber, wie das Ganze langfristig finanziert werden soll. Die Antwort lautet wenig überraschend: höhere Steuern.

Aber da gibt es natürlich ein Problem. In einer globalisierten Welt sind Unternehmen relativ flexibel, bei zu hohen Steuern wird der Firmensitz in ein attraktiveres Steuergebiet verlegt. Die Lösung liegt nun in einem globalen Mindeststeuersatz für Unternehmen. In Brüssel besteht diese Forderung schon lange. Nicht wenigen EU-Partnern ist das EU-Mitglied und Steuerparadies Irland ein Dorn im Auge. Viele internationale Konzerne schlugen dort ihre Europa-Hauptquartiere auf, so dass anderen EU-Ländern die entsprechenden Steuern entgingen. Müssen Anleger nun fallende Kurse fürchten, weil weltweit florierende Unternehmen mit einer hohen Gewinnbesteuerung kräftig zur Kasse gebeten werden?

Mit spitzem Bleistift

Vermutlich eher nicht. Auch wenn vielerorts schon der Eindruck erweckt wird, dass das Projekt binnen weniger Monate umgesetzt werden könnte, so sei an die Idee der Börsentransaktionssteuer erinnert: Als globales Projekt während der Finanzkrise gestartet, letztlich nur von der EU ab 2012 mit Nachdruck weiterverfolgt und schließlich von 11 EU-Staaten beschlossen, wurde sie Stand heute nur von zwei Staaten (Frankreich und Italien) wirklich eingeführt. Zudem sollte nicht in Vergessenheit geraten: Steuern sind Teil der unternehmerischen Kalkulation. Steigen Steuersätze für Unternehmen, werden diese an die Kunden weitergegeben, so dies die Wettbewerbssituation zulässt. Sollte es also tatsächlich zu einer globalen Mindeststeuer für Unternehmen kommen, wird diese von den Kunden bezahlt und damit nebenbei für steigende Umsätze und damit möglicherweise höhere Kurse sorgen.

Konzentrierte Rendite

Insofern wird Richard Dobetsberger ( Ritschy ) mit seinem wikifolio FuTecUS relativ gelassen die Zukunft erwarten – zumal er sie ohnehin fest im Blick hat. Schließlich liegt sein Investmentfokus auf Unternehmen, die Zukunftstechnologien entwickeln und vorantreiben. Naturgemäß hat das Portfolio damit einen US-Schwerpunkt, nur die sich operativ in Miami, aber mit Domizil in Liberia befindliche Kreuzfahrtgesellschaft Royal Caribbean International, schert hier aus. Werte wie Palantir Technologies , Lockheed Martin , Microsoft und ExxonMobile sind seine aktuellen Schwergewichte. Dobetsberger konzentriert sich bei seiner Suche nach zukunftsträchtigen Unternehmen damit auf die USA, lässt sich aber nicht auf bestimmte Sektoren beschränken. Eine unglaubliche durchschn. Jahresrendite von +32,5 % seit dem 31.07.2012 bestätigt ihn darin eindrücklich.

+1.061,9 % seit 31.07.2012

+109,5 % 1 Jahr

0,97× Risiko-Faktor

EUR 7.057.255,03 investiertes Kapital

Ritschy DE000LS9AUL0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar2014201620182020050010001500-500 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 32,5 Prozent Kombinierter Ansatz

Noch weniger einschränken will sich Christian Jagd ( Portfoliomatrix ). Über das von ihm gemanagte wikifolio Intelligent Matrix Quantum investiert er in das gesamte zur Verfügung stehende Anlageuniversum – gehebelte Derivate sind dabei ausdrücklich mit eingeschlossen. Das Portfolio wird dabei über einen kombinierten Ansatz aus mittelfristiger Investmentperspektive und kurzfristiger Tradingperspektive aktiv verwaltet. Der durch Derivate erhöhten Volatilität setzt Jagd intelligentes und zeitnahes Risikomanagement entgegen. Die Einstiegszeitpunkte wählt er durch Fundamental- und Chartanalyse, sowie ein eigens dafür programmiertes Handelstool aus. Das ausgefeilte Anlagesystem bringt ihm höchste Investmentweihen: die durchschnittlichen Jahresrendite seit 2015 von +34,7 % belegt die Tauglichkeit des Jagd’schen Ansatzes mehr als beeindruckend.

+610,9 % seit 06.10.2014

+104,1 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 10.193.360,95 investiertes Kapital

Portfoliomatrix DE000LS9DWZ0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 20162018202005001000-500 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 34,7 Prozent Der Technoking macht den Unterschied

Für Konstantin Klemmer ( SWYQQ ) steht vor allem eine Zukunftstechnologie im Zentrum seiner Investmentüberlegungen: Die Blockchain und deren prominentester Vertreter, die Kryptowährung Bitcoin. Sein wikifolio Bitcoin Rising beinhaltet in erster Linie Unternehmen, die Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren oder sogar fördern. Wenig überraschend ist damit die größte Position seines Portfolios der E-Autobauer Tesla – schließlich hatte dessen „Technoking“ Elon Musk nicht nur für rund 1,5 Mrd. USD Bitcoin gekauft, sondern auch jüngst erklärt, dass der Autohersteller künftig seine E-Autos direkt gegen Bitcoin verkaufen und den Erlös anschließend nicht in herkömmliche Währungen umtauschen werde. Die US-Firmen Amazon und Global Payments folgen auf Platz 2 und 3 und haben ebenfalls Anteil an der hervorragenden durchschnittlichen Jahresperformance von +26,3 % seit Mitte 2014.

+399,7 % seit 11.06.2014

+93,8 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 215.232,78 investiertes Kapital

Das sollten Anleger in der nächsten Woche im Auge behalten

SWYQQ DE000LS9GNS7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 2016201820200250500-250 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 26,3 Prozent Was kommt?

Die kommende Woche steht im Zeichen der Entwicklung im Einzelhandel und bei den Verbraucherpreisen. Gleich am Montagmorgen erklärt sich die EU diesbezüglich und tags darauf folgen dann die USA mit den jüngsten Inflationszahlen aus dem Dollarraum. Am Donnerstag veröffentlicht die BRD die Entwicklung der deutschen Verbraucherpreise. Beschlossen wird die Woche dann in Peking. Dort werden am Freitag die Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen und der wirtschaftlichen Entwicklung verkündet.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Disclaimer − Wichtiger rechtlicher Hinweis

wikifolio Financial Technologies AG hat alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicher zu stellen, dass die auf wikifolio.com bereitgestellten Informationen zur Zeit der Bereitstellung richtig und vollständig sind. Dennoch kann es zu unbeabsichtigten und zufälligen Fehlern gekommen sein, für die wir uns entschuldigen.