Eine wahre Goldgrube

Fast eineinhalb Millionen Euro warfen Touristen letztes Jahr in den Trevi-Brunnen in Rom. Anleger müssen sich genau umschauen, wie sie den Wert ihres Vermögens erhalten und vermehren

Das Jahr 2016 brachte der römischen Caritas, denn diese erhält die Münzen aus dem berühmten Monument in Rom, eine Rekordsumme. Tausende Zuschauer versammeln sich jede Woche dort um dem wöchentlichen Münzsammeln beizuwohnen.

Nicht jeder kann sich einfach einen Brunnen in den Vorgarten stellen. Und zu erwarten, dass die Spaziergänger eine lukrative Summe monatlich einwerfen, wäre wohl verwegen. Zur Absicherung ist es da wohl sinnvoller in Gold und vor allem in die Goldunternehmen zu investieren.

Anleger, die auf Gold setzen, erhalten auf jeden Fall eine gewisse Sicherheit, denn es dient dem Werterhalt. Gerade auch in Krisenzeiten und die Eurokrise ist auch noch nicht zu Ende. Mit dem Kauf von Aktien der Goldgesellschaften ist zudem eine mögliche Hebelwirkung auf den Goldpreis zu erzielen.

Ein Experte, der seit über vier Jahrzehnten auf dem Parkett der Gold- und Silbermärkte unterwegs ist, ist Bill Haynes, Gründer von CMI Gold & Silver, einem der größten Metallhändler in den USA. Verkaufsaufträge, so Haynes, gäbe es derzeit mehr als Kaufaufträge. Dies sei genau die richtige Zeit um zu investieren. Seiner Meinung nach ist ein signifikanter Boden erreicht, dies gilt es zu nutzen.

Dies muss umso mehr für die Werte der Goldgesellschaften gelten. Aussichtsreiche Kandidaten sind unter anderem auch in Afrika zu finden wie Cardinal Resources oder Caledonia Mining.

Caledonia Mining besitzt zusammen mit einheimischen Investoren die Blanket-Goldmine in Simbabwe, vierteljährliche Dividenden werden gezahlt und das erste Quartal brachte mit knapp 13.000 Unzen Gold 19 Prozent mehr an Produktion als das Vorjahresquartal. Damit wächst das Unternehmen wir geplant erfolgreich weiter.

In Ghana, Westafrika entwickelt Cardinal Resources zwei Goldprojekte. Ghana ist ein demokratisches und bergbaufreundliches Land. Die insgesamt etwa 734 Quadratkilomter großen Projekte punkten mit ihrer Lage in Grünsteingürteln und sie besitzen bereits sehr erfolgreiche Goldproduzenten als Nachbarn.

