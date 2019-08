Eine turbulente Woche

Lieber Anleger,

erst die Zölle, dann die Vergeltung: Weil Trump auf chinesische Waren im Wert von 300 Mrd. USD neue Zölle verhängen will, reduziert China seine landwirtschaftlichen Importe aus den USA und lässt den Yuan deutlich abwerten. An den US-Börsen sorgte dieses Gefecht für Panik.

Für den Dow Jones war es der schlechteste Tag in diesem Jahr. 2,9 Prozent verlor der Aktienindex am Montag. Beim S&P 500 waren es 2,98 Prozent, beim Technologie-Index Nasdaq sogar 3,47 Prozent. Zudem verloren die Apple-Papiere zwischenzeitlich mehr als fünf Prozent, weil der iPhone-Hersteller viele seiner Geräte in China produziert.

Grund ist vor allem die Sorge, dass sich die beiden Länder mit den jüngsten Schritten in den Handelsfragen wieder voneinander entfernt haben.

Der Optimismus an den Aktienmärkten seit Anfang des Jahres war bisher nicht nur von der starken US-Wirtschaft gespeist, sondern auch von der festen Überzeugung, dass Trump doch noch einen Deal mit China aushandeln kann. Doch die Hoffnungen darauf schwinden nun.

Vor allem die Abwertung der chinesischen Währung beunruhigte die Investoren. Der Dollar sprang erstmals seit mehr als elf Jahren über die Marke von sieben Yuan. Analysten befürchten, dass dies eine neue Front in dem Handelsstreit eröffnen und zu einem Währungskrieg führen könnte.

Aus Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen des Zollstreits fliehen Anleger auch aus den asiatischen Aktienmärkten: Die Verschärfung des Handelskonflikts hatte auch am Dienstag für kräftige Kursverluste gesorgt.

In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei bis zum Mittag (Ortszeit) rund zwei Prozent auf 2.299 Punkte. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans büßte fast drei Prozent ein. Der Index der wichtigsten Unternehmen an den chinesischen Börsen in Shanghai und Shenzen und der Markt in Shanghai lagen mehr als zwei Prozent tiefer.

Am Devisenmarkt in Fernost blieben der Yuan und auch der Dollar unter Druck. Der Euro legte 0,2 Prozent zu auf 1,1225 Dollar. Zur japanischen Währung gab der Dollar 0,2 Prozent nach auf 106,16 Yen.

Auch die Europäische Zentralbank (EZB) warnt vor einer weiteren Zuspitzung der weltweiten Handelskonflikte. Was als Gefahr für den Welthandel gegolten habe, sei in den vergangenen Monaten teilweise Wirklichkeit geworden, hieß es in einem am Montag veröffentlichen Aufsatz der Euro-Notenbank, der Teil des neuen Wirtschaftberichts ist.

Wegen der gedämpften Aussichten für die Investitionen in vielen Volkswirtschaften sei in der nächsten Zeit nur mit einer leichten Zunahme des Welthandels zu rechnen. Die Gefahr einer weiteren Eskalation der Handelskonflikte bestehe weiter.

Wir blicken somit weiterhin gespannt auf die Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Aktuell scheinen die Fronten verhärtet zu sein aber eines ist auch klar: Im Handelskonflikt liegt nicht nur ein Risiko für die Weltwirtschaft, sondern auch eine Chance:

Sollte der chinesische Präsident Xi Jinping Zugeständnisse machen, indem er den eigenen Markt stärker für ausländische Investoren öffnet und - man darf ja noch träumen - einen fairen und freien Handel ermöglicht, dann würde das der Weltwirtschaft ungeahnte Impulse verleihen. Die Konjunktursorgen wären schnell vergessen und die Aktienmärkte würden zügig neue Allzeithochs anvisieren.

Auf jeden Fall steht uns eine spannende neue Handelswoche bevor.