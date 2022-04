Eine schwächelnde Wirtschaft und die Inflation sorgen für hohe Goldpreise

Finanztrends Video zu Goldpreis



Alles blickt auf Energie- und sonstige Preise, auf Inflation und wie die Notenbanken reagierenDie US-Notenbank will die Zinsen anheben, wie viele Schritte dies sein werden, weiß man noch nicht. Denn die Konjunktur soll keinen Schaden nehmen, das ist das Problem. Inflation und eine schwächelnde Wirtschaftsentwicklung sind nicht einfach in den Griff zu bekommen. Laut dem Goldexperten Ronald-Peter Stöferle hat der Markt bereits Zinsschritte auf 3,5 Prozent bis Mitte 2023 eingepreist. Eine Rezession in den USA und in Europa hält Stöferle für möglich. Schließlich sind die geplanten Zinsschritte ziemlich aggressiv. Für 2023 erwartet der Markt für die USA sogar schon wieder Zinssenkungen.Eine Möglichkeit, die in den USA bereits früher schon mal genutzt wurde, und Japan macht dies aktuell, wäre eine Obergrenze für Anleiherenditen zu setzen (Yield Curve Control). Im Bedarfsfall könnte die Zentralbank dann Staatsanleihen kaufen, was wiederum ein Quantitive Easening wäre. Was passiert dann mit dem Goldpreis? Wie man bereits in der jüngsten Vergangenheit sehen konnte, sind Inflation beziehungsweise negative Realzinsen der ideale Boden, um den Goldpreis steigen zu lassen. Diese besonders in den USA und im Euroland negativen Realzinsen werden, so die Branchenkenner, wohl noch Jahre andauern. Gold als Inflationsschutz wirkt und wird Anleger vermehrt in den sicheren Hafen Gold treiben. Denn sichere Anlagemöglichkeiten gibt es in der aktuellen Situation der steigenden Inflation und der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung kaum noch, außer eben dem bewährten Gold. Goldaktien gehören daher in jedes Portfolio. Da würden sich Skeena Resources oder Fury Gold Mines eignen. Skeena Resources besitzt sehr große Landpositionen im Goldenen Dreieck von British Columbia und arbeitet an der Wiederbelebung der früher produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek. Fury Gold Mines verfügt über sehr gute Projekte in Quebec und British Columbia.Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Skeena Resources ( https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ ) und Fury Gold Mines ( https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ ).Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/