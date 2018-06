Eine neue Ära beginnt

MGX schliesst überzeichnete Projektfinanzierung für Lithium und Hochleistungsmaterialien

Gestern nach Börsenschluss in Kanada verkündete MGX Minerals Inc. die erfolgreiche Schliessung der vor 3 Wochen angekündigten $12 Mio. CAD Finanzierung. Dass in so kurzer Zeit insgesamt $15,5 Mio. CAD von institutionellen und privaten Investoren eingesammelt werden konnten, zeigt die aussergewöhnliche Stärke von diesem angehenden Lithiumproduzenten, der seine zukunftsweisende Ziele nun noch schneller umsetzen kann.

Mit Spannung wird darauf gewartet, dass im Laufe des Tages auf der Webseite der kanadischen CSE-Börse auch die Namen der Investoren veröffentlicht werden, sodass mit einem entsprechend starkem Kursschub gerechnet werden kann, sofern eine renommierte Institution dem ambitionierten Unternehmen sein Vertrauen geschenkt hat.

Allein schon die Schliessung der Finanzierung dürfte der Aktie allerdings wieder zu einem neuen Aufwärtstrend verhelfen, da Aktionäre, die bei einer Finanzierung teilnehmen, oftmals Aktien im Markt verkaufen, um die Erlöse in die Finanzierung umzuschichten (denn es gibt ja nicht nur Aktien zum Preis von $1,10 CAD, sondern zudem auch begehrte Warrants, mit denen man in den nächsten 36 Monaten weitere Aktien zum Fixpreis von $1,20 CAD kaufen kann). Dieser Verkaufsdruck ist nun, mit offiziellem Abschluss der Finanzierung, zu Ende.

Ein weiterer Kurstreiber, der jetzt unmittelbar starten sollte, ist der kommende Freitag (29. Juni). Jeder, der an diesem offiziellen Stichtag Aktien von MGX in seinem Depot hält, wird automatisch die erste Unternehmensdividende erhalten, und zwar in Form von (Gratis-)Aktien der ZincNyx Energy Solutions Inc., ein privates Tochterunternehmen von MGX, das an die Börse gebracht wird. Je mehr Aktien man von MGX am Freitag hält, desto mehr Aktien wird man auch von ZincNyx erhalten. Was diesen "Spinout" attraktiv macht, ist, dass die neuen ZincNyx-Aktien keine Haltefrist haben werden, also am 1. Handelstag sofort verkauft und in Geld umgemünzt werden können.

Schlusspunkt

Der heute verkündete Finanzierungsabschluss markiert den Anfang einer neuen Unternehmensphase. Mit dieser relativ grossen Kapitalspritze wurde es MGX nämlich ermöglicht, nun noch schneller und effektiver in Richtung Lithiumproduktionsstart voranzuschreiten. Zudem können weitere Petrolithium- und Wasseraufbereitungsanlagen vorfinanziert und gebaut werden. Je mehr Anlagen in Betrieb genommen werden, desto höher werden auch die Einnahmen ausfallen. MGX beabsichtigt auch, seine Anteile (aktuell 51%) am Ingenieurspartner PurLucid zu erhöhen.

Darüberhinaus wird MGX nun auch sein Magnesiumprojekt in Richtung Produktionsentscheid vorantreiben, wobei ich auch davon ausgehe, dass die hochgradigen und relativ einfach in die Produktion zu bringenden Siliziumprojekte nun erhöhte Aufmerksamt erhalten werden, da ich erwarte, dass ZincNyx bereits Ende des Jahres mit dem Verkauf der ersten Batteriesysteme beginnt und man mit diesem "As im Ärmel" (Silizium als Ausgangsrohstoff für Solarzellen) einen ganz grossen Coup (i.S.v. strategischen Partner) landen kann, um schlagartig den Markt für Energie-Massenspeicherlösungen zu erobern und wettbewerbsentscheidende Marktanteile an sich zu reissen.

Die neu überarbeitete Webseite von MGX verdeutlicht, dass mit dem heutigen Abschluss der Finanzierung eine gänzlich neue Ära in der Unternehmensgeschichte begonnen hat, in der im Fokus steht, Aktionäre und Partner für ihr entgegengebrachtes Vertrauen zu entlohnen. Mit Beginn der Lithiumproduktion und Aufbereitung von Petroleumabwässern werden nun erstmals Umsätze erwirtschaftet, sodass sich das öffentlich wahrgenommene Bild vom visionären Explorer zum erfolgreichen Cleantech-Konzern wandeln wird. Dank der erfolgreichen Vorführung der kommerziell einsatzbereiten Petrolithium-Anlage Mitte Juni erwarte ich nicht nur weitere Vertragsabschlüsse, sondern auch erhöhte Berichterstattung von Medien weltweit.

Technische Perspektive: Der "Thrust" ist im Gange





Die Auflösungsbewegung (sog. Thrust) aus der Anfang 2017 gebildeten (grünen) Dreiecksformation, die Ende 2017 mit einem bilderbuchmäßigen Ausbruch (sog. Breakout) und anschliessendem klassischen Rücksetzer (sog. Pullback) zurück zur Dreiecksspitze beendet wurde, begann im Mai 2018. Da der Aktienkurs seit Erreichen der Dreiecksspitze ansteigt, kann auch mit einem Thrust nach oben gerechnet werden, der zum Ziel hat, das Hoch des Breakouts (ca. $2) in eine neue Unterstützung umzuwandeln, damit daraufhin ein neuer und nachhaltiger Aufwärtstrend beginnen kann. Nimmt man den Thrust aus dem 1. Dreieck (2015-2017) als Richtschnur, so wird der jetzige Thrust weit über die $3er Marke ansteigen und bis Ende des Jahres eher in Richtung $5 tendieren.



MGX Minerals Inc.

#303 - 1080 Howe Street

Vancouver, BC, Canada V6C 2T1

Telefon: +1 604 681 7735



Aktien im Markt: 121.348.040





Kanada Symbol (CSE): XMG

Aktueller Kurs: $1,04 CAD (25.06.2018)

Marktkapitalisierung: $126 Mio. CAD





Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): 1MG / A12E3P

Aktueller Kurs: €0,676 EUR (25.06.2018)

Marktkapitalisierung: €82 Mio. EUR

