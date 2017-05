Eine Yukon-Erfolgsstory: Metallic Minerals - Keno Hill revisited

Mit „Lockruf des Goldes“ hat Jack London dem Goldrauch am Klondike ein literarisches Denkmal gesetzt. Gerade in Deutschland waren Londons Bücher Bestseller, die über Generationen das Bild vom wilden Yukon geprägt haben. Selten macht man sich bewusst, dass die Suche nach Edelmetall im Yukon nicht nur fortdauert, sondern heute vielleicht intensiver betrieben wird als je zuvor. Man könnte fast von einem neuen „Goldrausch im Zeichen moderner Explorationstechnologie“ sprechen. Denn erst heute, mehr als 100 Jahre nach dem ersten Goldrush wird der volle Reichtum des Yukon vollends sichtbar. Politische Sicherheit sowie extrem hohe Gold- und Silbergehalte tun ein Übriges.

Ein herausragendes Beispiel für die Neubewertung des Yukon bieten die jüngste Erfolge im Silberdistrikt Keno Hill, der seinen „Silber-Rush“ übrigens in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erlebt hat. Nur nebenbei sei bemerkt: Es wurde dort wertmäßig mehr Silber gefördert als Gold am Klondike – insgesamt 200 Mio. Unzen! Trotz dieser Geschichte und der außergewöhnlich hohen Silbergehalte, die zu den höchsten auf der Welt zählen, galt der Distrikt bis vor zehn Jahren eher als Sanierungsfall. Zu Hochzeiten gab es auf Keno Hill nicht weniger als 40 kleine Silberminen und viele davon haben Altlasten für die Umwelt zurückgelassen.

Vor rund zehn Jahren war Alexco Resources Corp. weit und breit das einzige Unternehmen, das an das Potenzial von Keno Hill geglaubt hat. Inzwischen hat Alexco vier große Silberfunde gemacht, darunter einige der größten, die je auf Keno Hill getätigt wurden. Drei Minen sind schon im Aufbau, die Produktionsentscheidung für die vierte Mine steht noch aus. Alexco hat heute eine Bewertung von rund 100 Mio. CAD, war aber bei höheren Silberpreisen schon mal mit dem Vierfachen bewertet.

Alexco CEO Clynton Naumann könnte vermutlich ein Lied davon singen, welche Vorteile es hat, ein Pionier zu sein. Es hat aber auch erhebliche Nachteile. Erstens: Alexco musste für Investoren erst den Beweis liefern, dass Keno Hill Weltklasse Silberlagerstätten beherbergt, die heutigen Ansprüchen an Wirtschaftlichkeit genügen. Das ist Alexco mit den besagten vier Discoveries in den vergangenen Jahren eindrucksvoll gelungen. In acht Jahren hat Alexco rund 100 Mio. Unzen Silber entdeckt. Im Schnitt kommen pro Jahr 10 Mio. Unzen hinzu! Alexco hat aber noch weit mehr geleistet. Im Grunde hat das Unternehmen die DNA von Keno Hill geknackt und mit moderner Exploration aufgezeigt, wo und warum Entdeckungen gemacht werden können – nämlich entlang der insgesamt 12 Bruchzonen, die sich in nordwestlicher Richtung wie eine Ziehharmonika über das Gebiet erstrecken.

Zweiter Nachteil des Pioniers: Alexco musste die gesamte Infrastruktur für seine Mine(n) alleine finanzieren! Und weil es (noch) keine erfolgreichen Vergleichsunternehmen gab, war der Preis für dieses Geld hoch. Alexco musste seinerzeit einen sehr teuren Royalty-Vertrag mit Silver Wheaton eingehen, dessen Bedingungen so extrem waren, dass Alexco trotz Silbergehalten, die durchschnittlich doppelt so hoch sind wie die in Mexiko, allenfalls bei hohen Silberpreisen Geld verdienen konnte. Alexco‘s Bellekeno Mine wurde deshalb nur zwischen 2011 und 2013 betrieben und dann im Zuge schwächerer Silberpreise vorübergehend eingestellt. Seit dem 30. März dieses Jahres hat Alexco seine Finanzierungskonditionen allerdings erfolgreich mit Silver Wheaton nachverhandelt und Silver Wheaton ist jetzt mit ca. 3 Prozent an Alexco beteiligt.

Deshalb vertreten wir hier die These, dass Alexco einen Neustart hinlegen wird und dass die Nachbarn von Alexco – und hier insbesondere Metallic Minerals Corp. (TSXV: MMG; WKN A2ARTX) erheblich vom Aufstieg Alexco’s profitieren werden! Denn wenn man so will, hat Alexco das „heavy lifting“ bereits geleistet. Als direkter Nachbar wird Metallic Metalls unmittelbar von den Errungenschaften des großen Nachbarn profitieren. (siehe Grafik 1) Immerhin setzen sich acht der oben genannten Bruchzonen auf dem Gebiet von Metallic fort. Und Alexco hat das Rezept geliefert, diese zu „knacken“!

Es deutet sich sogar an, dass Metallic und Alexco eine hervorragende Symbiose eingehen könnten. Immerhin kennen sich die CEOs der beiden Firmen seit Jahrzehnten:

FORTSETZUNG folgt!



