Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer

Die Zinswende kommt – die Frage ist nur wann. Immer mehr deutet darauf hin, dass die Europäische Zentralbank (EZB) im kommenden Jahr Ernst macht. „Die Märkte sehen eine erste Zinsanhebung etwa zur Mitte des Jahres 2019, was wohl nicht ganz unrealistisch ist“, meinte jedenfalls Bundesbank-Präsident Jens Weidmann diese Woche. Und wenn dieser Mann das sagt, dann hat es Gewicht. Schließlich wird er als Nachfolger des amtierenden EZB-Chefs Mario Draghi gehandelt. Weidmann weiter: „Eine solche Normalisierung wird überdies der Geldpolitik wieder mehr Spielraum verschaffen, um auf etwaige künftige konjunkturelle Einbrüche zu reagieren. Denn ewig fortdauern wird auch der aktuelle Aufschwung nicht.“Eine Schwalbe macht jedoch noch keinen Sommer. Jedenfalls sorgte das Statement des Bundesbank-Präsidenten nicht gerade für eine Euro-Rally. Im Gegenteil: Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar an Boden verloren. Die europäische Gemeinschaftswährung rutschte innerhalb von zwei Tagen von 1,245 auf 1,231 Dollar ab. Der Greenback profitierte von günstigen Wachstumszahlen. Im Euroraum hingegen zeigt sich ein etwas anderes Bild. Wirtschaftliche Frühindikatoren lassen vermuten, dass der Währungsraum den Höhepunkt seines konjunkturellen Aufschwungs hinter sich haben könnte. Experten rechnen aber nicht mit einem Einbruch des Wirtschaftswachstums in der Eurozone.