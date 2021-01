Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Wenn Sie den nächsten Chart betrachten, werden Sie einen klaren Trend in Bewegung feststellen. Unbestreitbar. Und doch gibt es immer wieder diese Fehde zwischen Fundamentalisten und Chartisten. Unserer Meinung nach ist jede extreme Sichtweise des Tradings ungesund. Man sollte einen offenen Geist haben und sich vom Markt führen lassen. Das Prinzip ist, dass die Charts die Meinungen aller Marktteilnehmer umfassen, und in der Summe bedeutet dies alle Interpretationen der Fundamentaldaten. Während Chartisten dieses Argument lieben, übersieht es, dass Fundamentaldaten essentiell sind, um einen langfristigen Markt zu bewerten, vor allem wenn sich die Geschichte in einem dramatischen Ausmaß ändert. Eine Million Gründe, Silber zu kaufen.

Silber Wochenchart, Mehrjähriger Bereichsdurchbruch, signifikanter Trend, Bereich und?Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 28.Januar 2021

Wir befinden uns an einem so bedeutenden Punkt in der Geschichte, an dem die Fundamentaldaten für die Vorhersage des langfristigen Vermögenserhalts noch wichtiger sind als sonst. Hier ist der Grund dafür:

Die Verschuldung der USA beträgt 27 Billionen.

Mit dem Übergang der aktuellen Präsidentschaft und der Notwendigkeit, enorme Mengen an Geld zu drucken, um nationale Impfungen zu finanzieren, ist eine zukünftige monetäre Expansion unvermeidlich.

Silber ist der einzige deflationäre Vermögenswert, der noch übrig ist und seit den 1980er Jahren an Wert verloren hat. Während einige Investoren denken könnten, dass dies ein guter Grund ist, Silber nicht zu kaufen, würde ein konträrer oder kontra-intuitiver Ansatz eine Gelegenheit in etwas so Unterbewertetem finden.

Je mehr Geld im Umlauf ist, desto größer ist der potenzielle Geldfluss, den sie in Edelmetalle verfolgen können. Wenn die Wirtschaft zusammenbricht und der Geldfluss aus dem Aktienmarkt abfließt, wird er seinen Weg zurück in die Edelmetalle finden, und die Preise werden steigen.

Gold-Silber-Verhältnis Monatschart, Es besteht noch Nachholbedarf:Gold/Silber-Verhältnis, Monatschart vom 28.Januar 2021

Aber das ist noch nicht alles. Mit Stand vom 11. Dezember 2020 liegt die einjährige Preisveränderung von Silber bei 41,94% und die einjährige Preisveränderung von Gold bei 24,75%.

Wenn wir uns das monatliche Gold/Silber-Ratio-Chart oben anschauen, können wir sehen, dass es noch viel Raum für Silber gibt, um aufzuholen. Wir haben hier sogar gerade eine Unterstützung, was darauf hinweisen würde, dass Gold wieder zuerst läuft und Silber dann unter Druck steht, zu folgen.

Silber Monatschart, Vorhersage:Silber in US-Dollar, Monatschart vom 28.Januar 2021

Silber sieht sehr bullisch aus, da es in seiner Seitwärtsspanne seit März letzten Jahres nicht tief zurückgegangen ist (27,5%). Daher halten wir es für sinnvoll, die Fundamentaldaten genauer zu betrachten, wenn es um Zielprojektionen für größere Zeiträume geht.

Die Metallpreise korrelieren stark mit dem wirtschaftlichen Abschwung. Wenn also die Banken zu groß sind, um zu scheitern, und die unvermeidlichen Probleme durch ständiges Gelddrucken in die Zukunft hinauszögern, können wir weiterhin sehen, dass die Preise weniger als stellar bleiben. Erst wenn die Angst die Massen erfasst, wird das Geld den Aktienmarkt verlassen und sich letztendlich in Edelmetallen wiederfinden.

Ist die sogenannte COVID-19 Pandemie dieser Katalysator?

Eine Million Gründe, Silber zu kaufen:

Die Diskrepanz zwischen den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und den Unternehmensgewinnen wird sich nicht ewig gut für Aktien auswirken. Die Anleger bauen alternative Absicherungen auf. Wir haben massive Gewinne in Bitcoin gesehen. Wenn „Exoten“ so viel Aufmerksamkeit bekommen, könnte eine radikalere Verschiebung bei gängigen Alternativen wie Silber bevorstehen.

JP Morgan hat seine Short-Positionen verringert, nachdem sie jahrelang Silber akkumuliert hatten. Die Gerüchte über die massive Silberakkumulation von J.P. Morgan lassen vermuten, dass das Unternehmen seine jüngsten Short-Positionen in Silber aufgibt. Dies könnte auf eine Zukunft hindeuten, in der die Silberpreise nicht mehr wie früher manipuliert werden können, da der Hauptmanipulator beschlossen hat, Kasse zu machen.

Da sich die Geschichte so schnell ändert und es eine Million Gründe für den Besitz von Silber gibt, ist es klug, die Märkte von beiden Seiten zu betrachten. Einer fundamentalen und einer technischen. Mehr denn je!

View enclosure: bigstock-Sterling-Silver-Coin-Edge-Of-231428416.jpg [image/jpeg]

