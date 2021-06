Eine Geldanlage von nachhaltiger Natur

Mit einer neuen HVB USD Zins Garant Anleihe bringen Sie Vielfalt ins Portfolio.

Sie suchen nach einer Geldanlage, die eine weltweite Diversifizierung aufweist, über ein aktives Risikomanagement verfügt und zudem dem Aspekt der Nachhaltigkeit eine hohe Priorität einräumt? Dann könnte eine neue HVB USD Zins Garant Anleihe das Passende für Sie sein. Denn der HVB USD Zins Garant Anleihe liegt als Basiswert der Fonds „Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70“ der Fondsgesellschaft Amundi zugrunde. Die Anlagestrategie des Fonds orientiert sich an einer Benchmark, die wiederum verschiedene Anlageklassen abdeckt (siehe unten).

Aktive und nachhaltige Steuerung

Der Fonds bildet die Benchmark nicht nur einfach ab. Vielmehr kann das Fondsmanagement durch aktive Anlageentscheidungen einzelne Komponenten bis zu einem gewissen Grad über- oder untergewichten. Dies erfolgt über eine fortlaufende Überwachung der Anlagen und, wenn nötig, durch Anpassungen an die sich verändernden Kapitalmärkte. Der Anlageprozess unterliegt also einem aktiven Risikomanagement. Zudem investiert der Fonds nur in Titel, die ökologische und soziale Mindestkriterien erfüllen. Ausgeschlossen werden zudem Aktien oder Anleihen von Unternehmen, die kontroverse Geschäftsfelder und Geschäftspraktiken betreiben. Auch Anleihen von Ländern, die gegen bestimmte Sozial- und Umweltstandards verstoßen, bleiben außen vor. Das Fondsmanagement greift in diesem Punkt auf die Expertise der Firma ISS ESG zurück, einem weltweit führenden Anbieter von nachhaltigen Anlagelösungen.

Smarte Kombination

Die HVB Zins Garant Anleihe bietet Anlegern mehrere Vorteile. Zum einem nimmt sie am Laufzeitende zu 50 Prozent an einer positiven Wertentwicklung des Fonds „Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70“ teil. Ist zum Beispiel der Wert des Fonds bis zur Fälligkeit der Anleihe in rund acht Jahren um 60 Prozent gestiegen, wird die Hälfte des Wertzuwachses, also 30 Prozent, ausgezahlt. Zudem erhalten Anleger in den ersten sieben Laufzeitjahren eine Zinszahlung von 1,00 Prozent pro Jahr auf den Nennbetrag der Anleihe. Hinzu kommt der Schutz vor etwaigen Verlusten des Fonds. Denn am Laufzeitende wird die Anleihe zu 100 Prozent des Nennbetrags zurückgezahlt.

Zu beachten ist: Da die HVB Zins Garant Anleihe in US-Dollar (USD) notiert, unterliegt der Anleger einem Wechselkursrisiko. Zudem handelt es sich bei der Anleihe um eine Schuldverschreibung der UniCredit Bank AG. Bei Insolvenz des Emittenten, d. h. Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.

HVB USD Zins Garant Anleihe 05/2029 Basiswert Fonds Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 – AK 1 EUR (D) ISIN/WKN DE000HVB5FP9/HVB5FP Rückzahlungstermin 22.05.2029 Nennbetrag USD 1.000,- Zinszahlung 1,00 p.a.* Teilhabefaktor 50% Mindestrückzahlung USD 1.000,- Emissionspreis 102,50 %** Zeichnungsfrist bis 16.06.2021 (14 Uhr)*** * in den ersten sieben Laufzeitjahren

** inklusive Ausgabe­aufschlag

*** vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung

Information zur Funktionsweise des Produkts ;

>> Lust auf mehr? Einfach auf onemarkets.de klicken und interessante Neuheiten entdecken.

>> Weitere Informationen zum Produkt unter: onemarkets.de/HVB5FP

Stand: 19.05.2021

Bildnachweis: iStock: black CAT 28

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Eine Geldanlage von nachhaltiger Natur erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

Die Informationen in dieser Publikation erfüllen nicht alle gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und sie unterliegen nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Die Angaben in dieser Publikation basieren auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Die enthaltenen Informationen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung. Wir geben jedoch keine Gewähr über die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Angaben. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf dar. Die hierin bereitgestellten Berichte dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind kein Ersatz für eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Finanzberatung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Angaben über die vergangene Wertentwicklung sowie Prognosen keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung darstellen.